Demandas contra fábricas de armas y tiendas de armamento en Estados Unidos van progresando: Pablo Rocha

Pablo Rocha, Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que actualmente son dos las demandas que se están desarrollando en Estados Unidos en contra de fábricas de armas, así como tiendas de venta de armamento.

La primera de ellas se presentó en la ciudad de Boston, Massachusetts, y una más en Tucson, Arizona; ambos procesos no están conectados y cuentan con canales distintos, expuso el funcionario en entrevista con Óscar Mario Beteta en Heraldo Radio:

"Estamos en una etapa que por un lado, en la demanda de Boston, vamos a tener una audiencia ante la Suprema Corte de Estados Unidos el 4 de marzo para escuchar argumentos. Mientras que en Tucson acabamos de tener una notifica favorable de la jueza que lleva el caso en donde ha decidido avanzar a la siguiente etapa, en donde vamos a recabar pruebas," comentó.

El tema del tráfico ilegal de armamento entre Estados Unidos y México es uno en donde lo más importante es la cooperación entre ambos países, ya que es una problemática compartida, enfatizó Rocha:

"La parte relevante de los datos duros es que de conformidad con la información que provee el propio Estados Unidos; su Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos, que pertenece a su Departamento de Justicia, al menos 200 mil armas se venden cada año de manera ilegal y el 74% de este flujo ilegal de armamento termina en México".

México no trata de limitar el derecho a la portación de armas

Pablo Rocha declaró a Heraldo Radio que el Gobierno de México no trata de limitar el derecho que tienen los ciudadanos estadounidenses a la Segunda Enmienda constitucional de poseer armas, sino que aquí se está combatiendo la negligencia tanto de las armadoras como las tiendas.

"Queremos que esas armas no lleguen vía ilícita a México, para nosotros no es el tema de la posesión, ya que se pueden poseer, pero con ciertos controles para asegurarnos de que no hay un daño a un tercer país como México (...) Estas demandas nos han permitido abrir espacios como este para explicarles a la gente y que entiendan que no queremos afectar sus derechos sino que sus derechos no afecten a los nuestros".

Rocha añadió que lo importante es poner el foco de atención, que vamos a buscar abordar, en la práctica negligente que termina haciendo daño y suministra armas al crimen organizado. A su vez aclaró que las demandas de México no son en contra del Gobierno de Estados Unidos, son demandas civiles presentadas contra tiendas y armadoras, por lo que el contexto de las mismas son totalmente distintas.

Nos preocupan las consecuencias del tráfico de armas a México: SRE

Para el Consultor Jurídico de la SRE, al Gobierno mexicano lo que le preocupa es que no haya controles suficientes para que las armas no entren al territorio nacional, por lo que se busca se Estados Unidos se auto regule: "Lo que nos preocupa son las consecuencias de esto, muchas armas en lugar de quedarse en EU terminan en México y ahí es en donde impactan a nuestros derechos".

Ante esta situación Relaciones Exteriores ha planteado una estrategia amplia que incluyen los dos litigios citados en un inicio, en Boston y Tucson, por lo que ambas naciones se habrán de sentar a trabajar en grupos de trabajo para discutir respecto a temas de comercio, migración y seguridad, de acuerdo con las recientes declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

"El resultado de todo esto puede abrir otras vías para otro tipo de procesos judiciales y también permite a otros actores darse cuenta que hay otras avenidas para afrontar estos temas, México lo esta haciendo por la vía pacífica", concluyó Rocha.

