Entre lágrimas, Roberto Palazuelos revela cómo fueron los últimos momentos de vida de su padre

Roberto Palazuelos Badeaux, quien también es conocido dentro del ambiente artístico como “El Diamante Negro”, acaparó los titulares de distintos medios de comunicación la noche del jueves 4 de enero debido a que salió a ofrecer distintos detalles referente a la muerte de su padre, Roberto Palazuelos Rosenweit, y lo que más llamó la atención fue que el actor y conductor no pudo evitar llegar a las lágrimas cuando reveló cómo fueron los últimos días de vida de su progenitor, quien falleció por consecuencias de un cáncer de huesos que le detectaron hace tres años.

Estas declaraciones de Roberto Palazuelos fueron vertidas la noche del jueves 4 de enero a las afueras de una exclusiva funeraria ubicada al sur de la Ciudad de México y para empezar el también abogado y empresario señaló que la muerte de su padre lo tomó de sorpresa y detalló que fue en Navidad la última vez que vio con vida a su padre, de quien tuvo oportunidad de despedirse, asimismo, señaló que su progenitor perdió la vida mientras dormía.

El papá de Roberto Palazuelos falleció tras una intensa lucha contra el cáncer de huesos. Foto: YT: programahoy

Roberto Palazuelos revela cómo fueron los últimos días de vida de su padre

“Aquí estoy, me agarró de sorpresa en la mañana, la verdad pasé Navidad con él, me alcancé a despedir de él, me regaló un cuadro, le regaló un anillo a mi exesposa que era su anillo su adoración, le regaló unas cosas a mi hijo, estaba muy lúcido, me estaba esperando para despedirse de mí y al día siguiente ya empezó a decir incoherencias, empezó a decir que quería su traje de baño que quería ir a nadar al mar, pero pues se fue dormidito, se fue tranquilo y aquí nos quedamos los que sufrimos”, comentó Roberto Palazuelos.

En ocasiones anteriores, “El Diamante Negro” comentó que su padre fue muy estricto con él durante su juventud y aunque esta situación lo ayudó a forjar su carácter reconoció que en más de una ocasión terminó lastimado por el actuar de su padre, por lo que le preguntaron si se pidieron perdón, no obstante, el conductor del “Hotel VIP” señaló que no, pues no había por que hacerlo pues llevaban una excelente relación.

“No, yo estaba muy bien con él, tenía una gran relación con él. Me hubiera gustado que me siguiera enseñando más cosas, porque era un abogado de un nivel que hasta que se va te das cuenta de la falta que me van a hacer sus consejos, la falta que me van a hacer muchas cosas”, comentó Roberto Palazuelos con lágrimas en los ojos y voz entrecortada.

Para finalizar, Roberto Palazuelos señaló que la última vez que vio a su padre sabía que pronto moriría porque así lo delataba su mirada, además, aprovechó y envió un valioso consejo para todos sus seguidores.

“Fue muy bonita porque él no se pudo parar a la cena, pero yo estuve ahí al lado de su cama, estaba muy lúcido, estaba contento, pero yo ya le veía en sus ojitos que ahora sí se iba a ir y cuando ya se había despedido de mi hijo me fui a despedir de él otra vez y me dijo ‘tráeme a mi nieto otra vez’, lo bajé otra vez y tuvieron un momento muy bonito. La vida es dura señores, quieran mucho a sus papás porque la vida se va”, finalizó Roberto Palazuelos, quien detalló que las cenizas de su padre reposarán en una cripta familiar que tienen en Acapulco, Guerrero.