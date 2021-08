Así fue la bienvenida de Mbappé a Messi, ¿pone fin a rumores sobre su salida del PSG?

La llegada de Lionel Messi al Paris Saint-Germain sin duda ha sido la noticia del verano. Proveniente del Barcelona, club español en el que militó desde el año 2000, el astro argentino de 34 años fichó este 11 de agosto con los parisinos por las siguientes dos temporadas, con miras a un tercera, si así lo desea.

Se espera que con la incorporación de Messi al PSG, el equipo de la capital francesa quiere convertirse en el mejor de su país y de Europa pues, aunque prácticamente ha ganado todos los torneos locales y regionales, aún no ha podido coronarse en la UEFA Champions League. Ahora, el club tiene a Lionel Messi, Neymar Jr. y Kylian Mbappé en la delantera, por lo que no debería tener pretextos ya para conseguir el trofeo europeo.

Neymar Jr. fue uno de los futbolistas que más emocionados se mostraron con la llegada del ex culé a las filas del PSG; ambos compartieron la cancha en Barcelona entre 2013 y 2017 y desde entonces son buenos amigos. El cariño es tanto, que el brasileño de 29 años incluso le ofreció la camiseta número 10 con tal de que firmara con su equipo. Al final Messi fichó, pero por respeto, no aceptó la oferta de su amigo, pues jugará con la casaca 30.

En Paris Saint-Germain Messi se encontrará las caras con el histórico capitán de Real Madrid, Sergio Ramos, con quien se enfrentó en múltiples ocasiones dentro de la LaLiga y con quien ahora compartirá la cancha y los vestidores. Asimismo, se espera que Leo y Neymar formen una triada de ensueño con la estrella francesa Kylian Mbappé, de quien mucho se decía que dejaría el club en caso de que el argentino fichara.

Sin embargo, este jueves tras el primer entrenamiento de 'La Pulga' con sus nuevos compañeros en el Parc des Princes, estadio del PSG, el argentino y el campeón del mundo Mbappé se encontraron tras bambalinas y el francés no perdió la oportunidad de darle la bienvenida a París, así como de abrazarlo, conversar por algunos minutos y desearle suerte.

Mbappé se queda en el PSG

Esto pondría fin a esos rumores recientes sobre la posible partida de Mbappé tras la llegada de Messi. Aunque vale recordar que hace algún tiempo el francés de 22 años había expresa su intención de dejar Paris Saint-Germain para migrar a algún equipo de mayor renombre y así poder conseguir más experiencia y títulos, hoy por hoy es un hecho que se queda en el club parisino.

Así lo dejó claro durante la presentación de Messi el dueño del equipo, Nasser Al-Khelaïfi, quien dijo que tras la contratación del argentino, Mbappé ya no tenía pretextos para poder irse pues ya tenía el equipo de ensueño que tanto pedía. Y es que en últimos días mucho se hablaba de que el delantero podría ir al Real Madrid para la siguiente temporada.

"Todo el mundo conoce el futuro de Kylian Mbappé; es jugador del PSG y se queda. Tiene mentalidad ganadora, es muy competitivo, y creo que ahora no podemos hacer un equipo más competitivo, ya no tiene excusa y no se puede hacer más“, sentenció el empresario de Qatar durante la rueda de prensa.