Trump vs Biden: Lo que dijeron sobre el Coronavirus en el primer debate presidencial

Tras el primer debate presidencial en Estados Unidos realizado el pasado 28 de septiembre en Ohio, el presidente Donald Trump y Joe Biden argumentaron diversos puntos de relevancia social, tales como el racismo, violencia, economía y sobre todo, el Covid-19, enfermedad gestada en Wuhan, China.

Uno de los temas más relevantes fue el Coronavirus, pues Biden argumentó que Trump entró en pánico luego de que llegara dicha enfermedad a Estados Unidos, a lo que el actual Presidente le dijo que no hizo un buen trabajo durante la pandemia de H1N1 cuando era vicepresidente.

¿Qué dijeron sobre el Coronavirus?

Sin embargo, el mandatario Trump comentó que se están preparando para distribuir 200 mil dosis de vacunas por día, a lo que Biden respondió que no era posible pues las vacunas no podrían ser distribuidas hasta mediados de 2021 y no a finales de 2020 como el Presidente lo ha indicado en varias ocasiones.

"Este hombre habla de una vacuna, sobre la posibilidad de una vacuna lista a fin de año, pero la distribución no sería hasta mediados del año que sigue", dijo el demócrata, Joe Biden.

Agregó que Donald Trump presiona constantemente a los científicos para que el proceso y creación de la vacuna así como distribución para que se lleve a cabo a finales de este año, tal y como ha comentado en diversos comunicados.

"El quiere cerrar el país, tuvimos que hacerlo porque no sabíamos nada de la enfermedad, ahora sabemos que las personas mayores, y las personas con enfermedades cardiovasculares son las más vulnerables, pero él quiere seguir cerrando", comentó Trump.

Apoyo económico: Entrega de cheques de estímulo

El Mandatario le recriminó a Biden porque quiere volver a cerrar los negocios debido a la pandemia por Covid-19, pero este acto podría agravar la economía del país, según Trump.

Bajo este contexto, Biden propuso otorgar dinero a los negocios para que puedan regresar con el equipo necesario para la reapertura comercial y económica, donde también agregó que Trump no tiene un plan para el regreso paulatino.

Cabe señalar que los partidos demócrata y republicano se encuentran trabajando en reuniones para llegar a un acuerdo bipartidista para la entrega de cheques de estímulo para los estadounidenses y de esta forma apoyar a la población para la activación económica del país.

