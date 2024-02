El lenguaje de la Red Pill: los términos más famosos para identificar a los redpillers y huir de ellos

Imagina que te encuentras navegando por Reddit, una red social que a pesar de ser poco conocida se encuentra repleta de foros que te ofrecen chismes, historias de terror y hasta pláticas bastante interesantes que retan tus conocimientos; pero entre este mar de información llegas a una parte oscura donde el término Red Pill es alabado por cientos de hombres que se posicionan en contra de las mujeres, el feminismo y todo lo que implique un cambio estructural del sistema.

Contrario de lo que piensas, el Red Pill es un nuevo sistema de creencias que roza con lo sectario y de acuerdo con la Bruja Medusa (activista y creadora de contenido en España): “la Red Pill es tomarse la píldora roja y darte cuenta de que los hombres son los oprimidos, los hombres son los discriminados y hay una lucha en contra de ellos y de ellos y de la masculinidad”, explicó en una entrevista reciente para el Heraldo de México.

Sigue leyendo:

El Temach y la Red Pill: una corriente de pensamiento que oculta el machismo entre inseguridades

¿Está creando una secta? Señales de alarma que indican que el Temach puede ser tóxico para tus hijos

Si bien, la Red Pill se compone de distintos pensamientos, acciones y líderes, es su lenguaje el que ha ganado popularidad en ciertos círculos en línea y aunque esto pueda parecer una forma de cuestionar lo establecido, en realidad es una muestra de lo arraigado que se encuentra el machismo y la misoginia, porque a través de sus palabras podemos percibir el odio hacia la existencia de las mujeres, siendo la jungla digital el medio principal por donde crece el movimiento.

De acuerdo con el manifiesto de la Red Pill (porque sí, tienen proclamaciones propias), la regla del 80/20 es una "teoría" que sugiere que el 80% de las mujeres se sienten atraídas únicamente por el 20% de los hombres. Esto implica que un pequeño porcentaje de hombres, que se consideran atractivos, exitosos o dominantes, tienen acceso a la mayoría de las oportunidades románticas y sexuales, mientras que la mayoría de los hombres se quedan rezagados.

La Bruja Medusa, quien lleva casi cuatro años creando contenido para plataformas como TikTok e Instagram afirma recibir una serie de insultos constantes que llegan incluso a amenazas de muerte por quienes predican la Red Pill. Pero otro de los conceptos con el que es atacada es el famoso "muro", que si bien no se refiere a ningún espacio físico, sí continúa perpetuando la idea de que la vejez es una cosa espantosa e indeseable, cuando se habla únicamente de mujeres, claro.

Es así como el "muro" se refiere a la idea de que las mujeres experimentan un declive en su valor sexual y en su capacidad para atraer a parejas a medida que envejecen, especialmente después los 30 años. Curiosamente, se encuentra relacionado con el 80/20, ya que Medusa explica que cuando las mujeres han llegado a este muro, los hombres alfa que pertenecen a ese 80% ya no se sienten interesados en ellas, por lo que su consuelo será el otro 20% que rechazaron en el pasado.

Ellos creen que muchas de estas mujeres se casan con betas, tienen hijos con betas pero en realidad no los quieren y entonces un beta perdedor puede acabar manteniendo a un hijo que a lo mejor es de un alfa [...] ellos mismos se atacan en plan, "no vayas con una madre soltera porque ella eligió a los alfa y ahora quiere estar contigo, pero antes no te hubiera elegido", reflexiona la Bruja Medusa durante la llamada.