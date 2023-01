"Mujeres", señalan de machista al trend viral de TikTok con la canción de Ricardo Arjona

En las últimas semanas se ha hecho viral un nuevo trend en TikTok que consiste en usar la canción "Mujeres" de Ricardo Arjona para acompañar momentos que en la red han sido considerados como divertidos; sin embargo, en la plataforma también se ha advertido que usar este tema es una acto machista. ¿La razón?, que siempre se acompaña con grabaciones en las que se observa a personas -en su mayoría mujeres- cometiendo algunos errores y el Internet no perdona.

"No sé quién las inventó

No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios

Que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos

En dos", es el fragmento de la canción que se utiliza en este trend para exponer a mujeres cometiendo errores calificados como "divertidos".

Algunas de las grabaciones virales muestran a una mujer ciclista tratando de cruzar una cerca por la parte superior, mientras que su compañero lo hace en el espacio libre que queda con el suelo; en uno más una señora tira a la basura la clara y yema de los huevos, a la vez que coloca el cascarón en el sartén caliente; y en uno más una joven intenta jalar la manguera de una gasolinera hasta su camioneta en lugar de acercar el vehículo. Aunque en TikTok también se ven videos en los que hombres son los que cometen acciones como las anteriores, el trend ha sido señalado de machista por diversas razones.

¿Por qué señalan a la canción de machista?, así responden tiktokers

Si bien es cierto que el fragmento anterior es el que ha llamado la peculiar atención y el que más se ha viralizado en la plataforma, usuarias han salido a acusar el trend de machista tanto por exponer a las mujeres, como por la letra de la canción de Ricardo Arjona, misma en la que se encuentran frases bastante polémicas en la actualidad y pese a la popularidad que tuvo desde 1993, año del lanzamiento.

Ante ello en TikTok han compartido las frases más machistas y misóginas de la canción, además de explicaciones del porqué no se deberían de normalizar los dichos que violentan a las mujeres. Uno de los fragmentos de la canción es "¿Qué hubiera escrito Neruda?, ¿Qué habría pintado Picasso?, si no existieran musas como ustedes", a lo que una joven identificada como @claudiaaaaem dijo: "Como si las mujeres sólo existiéramos solo para inspirar a los hombres". Por supuesto, no se trata de la única afirmación.

Así han analizado la letra de "Mujeres". (Foto: TikTok)

"Te voy a comprobar que al contrario de celebrar a la mujer como podemos llegar a pensar, la canción de 'Mujeres' de Ricardo Arjona es una canción completamente misógina. A lo largo de toda la canción hablan de la mujer simplemente como un accesorio del hombre, como algo que vino a este mundo a acompañar al hombre y a simplemente hacer la vista más agradable", destacó Alis Escobar en un video.

Ante la popularidad de la canción y del cariño que las personas le tienen a Ricardo Arjona, la opinión sobre si la canción es o no machista se ha dividido en la red y mientras algunos lo respaldan, otros más lo critican a él y a letras como estas que se repiten en otros temas como "Tu reputación".

"Qué flojera con ese wey", "que lo entiendan como les conviene es otra cosa", "esa parte del machismo es algo tan sin sentido lo que dice", "nos relegan como musas porque les asusta ver que tenemos el poder de ser artistas", "no es la única canción de Arjona", "generación de cristal", "no veo nada malo", "la canción no dce nada de malo, celebra a la mujer" y "ya con que esté asemejando el feminismo con el machismo lo dice todo" son algunos de los comentarios que se leen en la red.

