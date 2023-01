El Temach usa podcast para decir que: Las mujeres empoderadas “no les gustan a los hombres” por libres

Existen ciertos autores que piensan que el machismo es un término que ha sido inventado por los mexicanos, lo cierto es que esta es una palabra conocida y utilizada en varias partes del mundo debido a que explica de manera contundente el estereotipo del cual los hombres no se pueden desprender fácilmente, mismo que legitima y justifica socialmente sus acciones reprobables contra las mujeres sólo por serlo.

A pesar de que en los últimos años se ha visto efervescencia en los movimientos que defienden los derechos, la libertad y equidad hacia las mujeres dentro de la vida en sociedad, lo cierto es que las actitudes y pensamientos gestados bajo una óptica machista siguen siendo visibles en todos los sectores, entre ellos el mundo de las redes sociales. Este es el claro ejemplo de un reciente podcast que se ha vuelto viral a través de diversas plataformas como TikTok y Twitter, en el cual el protagonista es un creador de contenido que se hace llamar “El Temach”.

En sus redes sociales el influencer no específica a qué se dedica, pero se sabe que se trata de un creador digital y aparente cantante que se ha posicionado en el centro de los reflectores debido a que recientemente participó en el podcast de “Gusgri Venuz”, participación que ha desatado indignación a través de plataformas digitales pues en dicha conversación “El Temach” quién es aparentemente un cantante, lanza diversos comentarios que han sido polémicos, ya que habla de las mujeres con relación a los gustos de los hombres.

Dentro el podcast, que es difundido en videos shorts a través de redes, se escucha a ambos creadores de contenido conversar entorno a cómo son las mujeres más atractivas para los hombres y cómo las acciones de ellas pueden o no complacer los requisitos de un varón. En el capítulo se escucha como “El Temach” asegura que las mujeres con poder, emancipadas y con dinero no son del agrado de los hombres, pues asegura que el hombre necesita sentirse proveedor y protector.

“A los hombres no les atrae el éxito de una mujer, al contrario hasta es un poquito menos atractiva una mujer muy billetuda, no por controlar sino por proveer y proteger, por cómo funciona el cerebro de los hombres, necesitamos sentirnos que somos útiles para la sociedad, la tribu y mi pareja”, asegura el polémico creador de contenido.

Otra de las cosas que ha desatado controversia es que “El Temach” aseguró que “los hombres necesitan sentirse admirados y las mujeres necesitan tener alguien a quien admirar”, lo que ha desatado polémica por su discurso machista, mismo que expresa creencias que promueven, reproducen y refuerzan diversas formas discriminatorias contra las mujeres.

“Yo no he conocido el hombre que diga ‘entre más paseada la morra más me gusta’, los hombres de toda la historia siempre han valorado la exclusividad en una mujer, una mujer que no ha pasado por tantos hombres es más atractiva”, aseveró mientras era secundado con comentarios breves por parte de Gusgri Venuz, creador del podcast.

