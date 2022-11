Crianza feminista, una forma de romper con el machismo, dando amor y comprensión desde la infancia

La crianza feminista no es una guía para inculcarle a los menores cómo atacar a los hombres cuando crezcan, como consideran algunos grupos conservadores, sino todo lo contrario. Se trata de asumir la maternidad y paternidad con una mente abierta, la voluntad de romper paradigmas y mucho amor.

En entrevista para El Heraldo Digital, Jeniffer Freyre Medina, licenciada en psicología social, estudiante de psicología clínica, feminsita y madre de dos pequeñas, aseguró que la crianza feminista no sólo es para las niñas, sino también para los pequeños, pues ellos podrían ser los machistas del futuro.

La crianza feminista no sólo es para niñas. Foto: Cuartoscuro.

Las bases de la educación

Jennifer, quien se asumen como una feminista interseccional (que no buscan educar a los hombres, sino la liberación de todo persona que se asuma como mujer), consideró que los ejes de este modelo de crianza está en no perpetuar los estereotipos, dejar en claro que las labores de la casa se deben hacer sin importar el género, respetar la independencia de los infantes, entre otros.

En el caso de las pequeñas, recomienda Freyre, es importante ayudarles a lograr su empoderamiento y hacerles ver que asumir una posición de poder, ir a la universidad y estudiar lo que sea es normal y que no sólo es su función ser madres en el futuro, ya que la maternidad es una elección y no una obligación.

Es importante empedrar a las más pequeñas. Foto: claroscuro.

¿Por dónde se empieza?

Para las menores es primordial romper con los pensamientos heteronormados y evitar los cuentos infantiles donde se pintan princesas como mujeres que sólo aspiran a casarse. Una sugerencia que da Jennifer es buscar literatura alternativa, como el libro ‘Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. 100 mexicanas extraordinarias’, de Elena Favilli.

Y para los niños es importante que lean este tipo de textos, ya que así se concientizan y rompen desde la infancia con el machismo. Otra opción son los juguetes sin género, como juegos de mesa, per también no restringirlos, si a las niñas les gustan los coches, adelante, los juguetes per sé no poseen géneros.

Cómo reconocer los patrones machistas

El acceso a la información para los padres es muy importante, pues sólo así podrán distinguir y reconocer cuando una o un menor comiencen a adoptar conductas machistas. Sin embargo, la solución es muy sencilla: comunicación y amor.

Detectar conductas machistas ayuda a eliminarlas. Foto: Cuartoscuro.

Depende de la edad del hijo o hija, pero golpear nunca es una alternativa, ya que ese podría ser el detonante para forjar el carácter en el futuro. Platicar, hacerles entender en dónde estuvo su error y así evitar los gritos; es una cuestión de constancia y entendimiento. En casos muy extremos, cuando no quieran poner de su parte, buscar ayuda profesional no está de más.

Papel del padre en la crianza feminista

Lo dicho anteriormente no necesariamente tiene que ser ejercido por una mujer, el padre también puede aplicar una buena crianza sin perpetuar los círculos de abuso. Aunque el hombre no está acostumbrado culturalmente a esta labor, por considerarla “afeminada”, debe haber un reconocimiento de que esa ideología está mal.

Por lo regular los hombres no están involucrados. Foto: Cuartoscuro.

El tener un hijo es una elección, por lo que el hombre debería estar involucrado, dar amor y estar presente siempre,porque fue su decisión. Jennifer opinó que en los programas educativos o incluso en el hogar debería haber una formación al respecto.

Maternidad y feminismo no están peleados

Aunque muchas veces los grupos feministas son blanco de críticas conservadoras por apoyar medidas como el aborto, eso no quiere decir que estén en contra de la familia. Freyre expresó que todo se trata de planificaicón familiar, pues ser pro aborto es sólo ir en contra de la imposición de embarazaos no deseados.

Es un asunto de políticas públicas

Aunque con el paso de los años las madres han ganado derechos, como las guarderías y los espacios para lactar, aún hay ámbitos, como el laboral, donde los gobiernos deberían tener más incidencia para legislar a favor de las mujeres, “estamos en pañales en derechos”, lamentó Jennifer, pues no hay normas que garanticen el trabajo en casa, becas, capacitaciones o leyen enfocadas en la maternidad en general.

El gobierno tiene que involucrarse más. Foto: Cuartoscuro.

¿A dónde acudir?

Si eres padre o madre y te interesa capacitarte más acerca de la crianza feminsita, la psicóloga Jennifer Freyre aconseja buscar en internet al colectivo Las constituyentes CDMX, así como cursos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Facultades de la UNAM en psicología, sociología.

