Gabriela fue violentada laboralmente tres veces: "el problema es modelo patriarcal"

La violencia laboral contra las mujeres es un problema grave en México, al menos 7.9 millones de mujeres en México han padecido agresiones de diversos tipos en su centro de trabajo, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2021. Gabriela Esparza Robles, artista plástica, diseñadora gráfica e ilustradora, ha sido víctima en tres ocasiones de esto y considera que este problema tiene raíces profundas en el pensamiento machista.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Gabriela contó a El Heraldo Digital sus experiencias y cómo es que con su trabajo artístico busca generar redes para evitar que la ideología patriarcal permee incluso entre las mujeres.

Fue victimizada por mujeres

Gabriela tuvo tres incidentes: en 2015-2016, 2019 y en este 2022, los dos primeros en el sector cultural público y el último en el político, quienes la victimaron fueron mujeres, pero “como crecimos en un modelo patriarcal, pues esa violencia la adquirimos todas y todos”.

“En realidad las violencias que recibí por parte de estas compañeras eran conductas justamente aprendidas desde el patriarcado, pues fueron conductas machistas, misóginas y masculinas, en particular con mi exjefa (2015-2016), trataba de hablar fuerte para intimidar y humillar, que son comportamientos que están más normalizados en los hombres”, comentó.

Pero eso no es todo, puesto que había una delegación inequitativa del trabajo, pues las tareas con mayor responsabilidad siempre eran asignadas a los hombres, además de que había un acoso constante para que las tareas se resolvieran aun cuando ella estaba en el baño.

Las autoridades correspondientes no le ayudaron

En 2015 no vivió sola esto, ya que una compañera padeció de lo mismo, pero cuando trataron de resolver esto con las instancias correspondientes sólo recibieron desdén y desinterés, debido a que estaban contratadas por honorarios, “abusaban de nuestra condición laboral para hacer mayores demandas y que nosotras no tuviéramos como muchas opciones”.

Muchas mujeres han sido víctimas de violencia laboral. Foto: IMCO.

“Después de haber colaborado cerca de un año con esta exjefa, pues sí se volvió bastante complejo. Entonces lo que hicimos fue acercarnos a la Secretaría del Trabajo y bueno… Intentamos ver la posibilidad de que si nos podían cambiar de área y no fue una opción”, detalló.

Al final desistieron porque resolverlo podría implicar un periodo largo de meses o años, “iba a ser posiblemente muy desgastante y no era claro si nos íbamos a ver beneficiadas con alguna liquidación eso fue lo que recuerdo que nos dijeron”. Pero redactaron una carta para dejar asentado todo lo que ocurrió, aunque no hizo el eco esperado.

La deconstrucción es necesaria

En su último trabajo atravesó por una situación similar, pero aquí quienes violentaron a Gaby fueron mujeres menores que ella y se hacían llamar feministas. “Pero igual vuelvo a insistir en que las conductas se aprendieron desde el patriarcado”, mencionó. “Hay espacios que se nombran feministas y se sigue ejerciendo violencia hacia las mujeres, es contradictorio, es paradójico a veces parece que se usa esta bandera, simplemente como para ir con la tendencia y tener mejor aceptación”, reflexionó.

Tanto mujeres como hombres están perlados con la ideología del patriarcado. Foto: Cuartoscuro.

“Para evitarlo es necesaria la deconstrucción de mujeres y de hombres, pues no basta tener la conciencia de mirar estas violencia porque está demasiado introyectado socialmente… No estoy segura de que sea algo que vaya a modificarse enseguida… Seguramente no nos tocará ver que estas violencias desaparezcan, esperaría o desearía que a las futuras generaciones sí, pero en lo que me resta de vida probablemente no experimente esto” .

Sin embargo, la lucha por una sociedad mejor no está perdida, ella considera que hay un avance, “cuando yo era niña la palabra feminista no estaba en nuestro vocabulario… Y ahora me alegra mucho que las niñas y mujeres jóvenes ya lo tengan mucho más presente”.

Una visión feminista ayudaría a erradicar las violencias laborales en mujeres

Gabriela está de acuerdo en que una mayor visión feminista o de género podría aportar a la erradicación de los abusos laborales femeninos. Según los datos recabados por la Endireh 2021, las violencias psicológica, física y sexual son las más denunciadas, de la última al menos 5.7 millones han sido víctimas.

4.8 millones de mujeres han sufrido violencia psicológica en el trabajo. Foto: Cuartoscuro.

Además, 4.8 han identificado agresión psicológica, de esas, 2.4 millones las han hecho sentir menos por ser mujer, otras 1.9 millones las han ignorado por su género y 2.1 han recibido comentarios de que no deberían trabajar.

Con su trabajo espera generar redes para las mujeres

Con su trabajo como ilustradora Gabriela busca dirigirse a mujeres que no se llaman a sí mismas feministas, no porque no quieran sino porque no lo saben, es por eso que tendrá una exposición llamada “Clitóricas" del 25 de noviembre al 15 de enero de 2023 en la vitrina poniente del Metro División del Norte dirección Indios Verdes.

Tomará el espacio público para acercarse a otras mujeres. Foto: Especial.

“La idea es visibilizar para ellas este movimiento y estas corrientes, para que ellas cuando lo miren, se identifiquen también como feministas y puedan resignificarse en la vida”, apuntó.

Son 13 ilustraciones que trabajó a lo largo del último año y el nombre de su expo proviene de un ensayo hecho en 1971 por la feminista italiana Carla Lonzi que lleva por nombre “Mujer clítorica y mujer vaginal”, en el cual habla sobre cómo la segunda es un constructo patriarcal y la primera ejerce su placer en diferentes ámbitos con total libertad.

“Todas las ilustraciones están inspiradas en muchos textos feministas que leí los últimos 10 años y todo comenzó con el libro 'Mujeres que corren con los lobos' de Clarissa Pinkola Estés”.

Las sirenas “bailarán” en esta muestra

Gabriela aseguró que tiene una fascinación por las sirenas, por lo que son las protagonistas en su muestra “no son como las que tienen cola de pez, conservan un poco de las piernas solamente que a veces como las coloreo para que parezca a algo cercano a la cola de pez; también hay elementos como la luna porque tenemos un vínculo muy fuerte con ella y representa nuestra naturaleza cíclica”.

El personaje de la sirena también, en palabras de Gaby, evoca mejor la sexualidad y danzan en libertad y despreocupadas, “para mí es importante recordarnos que somos el centro de nuestra vida y que nuestra voz es la más importante es lo que yo pretendo dar a conocer con este trabajo de ilustración”.

Tejer redes

Esparza reconoció que no es un trabajo en solitario y su intención también es invitar a otras mujeres a que conozcan no solamente su trabajo sino el de otras compañeras feministas para así tejer redes. Entre los colectivos con quienes ha colaborado se encuentran: “Mujeres Incendiarias”, “Mujeres Magenta”, “Colectiva Editorial Hermanas en la Sombra” y “Territorios Subversivos, espacio de saberes y sentipensares”.

ESPECIAL: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Capítulo 1: "¿Te lastimaste por enseñarme las piernas?", exalumna de CCH Sur recuerda el acoso que sufrió a los 16 años