Acusan a Shakira de machismo por "insultos" a Clara Chía en su nueva canción

Vaya revuelo el que ha causado la nueva canción de Shakira junto a BZRP, pues era una de las más esperadas del año por las especulaciones que existían acerca de que la letra estaría dirigida a su expareja, Gerard Piqué, y a la nueva novia del futbolista, Clara Chía. Por supuesto, fue hasta este miércoles que el tema salió a la luz cuando se confirmó todo lo anterior, algo que hizo que en redes sociales la discusión no fuera otra que las claras referencias hacia los que se presumen como la pareja más enamorada del momento.

Aunque la opinión en general tanto de los fans como de muchas celebridades fue que la canción es un reflejo del empoderamiento de Shakira al haber superado la relación que tuvo con el jugador, además que muchos le celebraron el juego de palabras con los que lanzó indirectas a su ex a y a la tercera en discordia con frases como "perdón si te sal-piqué" o "clara-mente es igualita que tú", ahora la acusan de promover el machismo en la letra. Y en redes no tardó en generarse el debate sobre el tema.

Muchos coinciden en que la letra sí es machista. (Foto: YT @Bizarrap)

Luego de horas en las que la canción se viralizó en redes sociales y que los fans aplaudían los versos de la misma, la influencer y periodista Láurel Miranda compartió un video con el que desató la polémica al afirmar que en la letra sí hay machismo por las críticas directas hacia Clara Chía. Por supuesto, no dudó en advertir que a pesar de su opinión sobre el tema, es importante darle visibilidad a problemáticas como estas, analizarlas y finalmente decidir si se consume el producto.

"Sé que medio Shaki fandom se me puede ir encima con esta opinión porque sé perfectamente que la nueva canción de Shakira era esperada, pero es importante señalar la cantidad de machismo que podemos encontrar en la letra", dijo en un video.

A través de su cuenta de TikTok la también activista explicó que el machismo se encuentra principalmente "con los ataques que Shakira lanza en contra de la nueva pareja de Piqué" y uno de los primeros insultos -por darles un nombre- en contra de Clara Chía sería el coro de la canción, en donde la cantanta señala que su ex "es exactamente para personas como ella", haciendo referencia a su nueva pareja.

La infidelidad de Piqué hacia Shakira no ha dejado de dar de qué hablar en los últimos meses. (Foto: Archivo)

"Además hace comparaciones entre relojes y coches solamente para tirarle nuevamente shade a la mujer", agregó en su opinión.

Sin embargo, Láurel Miranda destacó que en la canción también había oportunidad para hablar sobre Piqué, mientras que Shakira decidió "en este caso tirársela a esta mujer". Es por ello que no dudó en advertir lo preocupante que resulta que en pleno 2022 las mujeres "no sepamos reconocer la forma en la que opera el patriarcado para ponernos a pelear y a competir entre nosotras mismas", ya sea por el amor o por una persona.

A pesar de su crítica contra la letra de la canción y los ataques contra Clara Chía, la periodista también resaltó que al hacer notar este debate ni los fans ni nadie deberían de verlo como "una crítica contundente o un linchamiento en contra de Shakira", sino exponer el tema del machismo al verlo, nombrarlo hasta decidir si se consume o no el producto, se trate de una canción, libro o película.

Por supuesto, los fans de Shakira no dudaron en salir a defender a la cantante, mientras que otros más atacaron tanto a Piqué como a su nueva pareja con comentarios e incluso unos más resaltaron la problemática que se resaltó con este video con comentarios como "siempre hay que ser crítica, pero la disfruté cañón", "pienso igual que tú, pero en este caso es una relación conocida, no es como que Clara no supiera que (Piqué) tenía pareja", "el cinismo de su deuda con Hacienda", "pero también hay mucho que aplaudirle a la canción" y "la actual novia de Piqué no tomó en cuenta si otra mujer merecía que se metieran en su matrimonio".

