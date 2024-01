El Temach se convierte en la burla del internet: MEMES se ponen en 'modo guerra' contra el creador

El Temach se ha convertido de una de las personalidades más controversiales del internet en México debido a sus discrusos motivacionales dirigidos a los hombres, en los que resalta el machismo y la misgonia.

Aunque cuenta con millones de seguidores entre sus plataformas de TikTok, YouTube e Instagram, tal parece que El Temach y su metodología de 'Modo Guerra' no pueden ser tomados en serio por un sector del internet que ve en el personaje polémico a un hombre resentido que se aprovecha de miles de jóvenes hambrientos de validación.

Incluso hay quienes lo han señalado de estar creando una secta. Pues logró traspasar la barrera del internet al convocar a cientos de jóvenes en un lugar secreto de la CDMX para llevar a cabo una especie de ritual de iniciación en el 'Modo Guerra', metodología que busca enseñar a los hombres a empoderarse a través de actividades físicas y discursos motivacionales.

El Temach no negó estos señalamientos y hasta hizo un video explicando sus razones para convocar a un grupo de hombres con el fin de instruirlos. Aunque esto no ha evitado que el creador de contenido no sea tomado en serio. Miles de memes y burlas dirigidas a él circulan en redes sociales.

Ahora un grupo de comediantes mexicanos se han unido a las burlas en contra de El Temach y sus contenidos de corte pseudomotivacional.

Los mejores memes de El Temach y su ritual de iniciación

Una de las incógnitas sobre El Temach, es la autenticidad de su discurso. En el episodio 89 del podcast 'Se Me subió el muerto', Lalo Elizarrarás cuestiona si el creador de internet es solo un personaje de parodia o sí cree en realidad en lo que está promoviendo entrre sus seguidores.

Los comediantes mexicanos se burlaron de que hizo un llamado a boicotear a Adidas después de que la marca le retiró contratos al rapero Alemán tras las acusaciones de violencia doméstica.

"Yo creo que sí es un personaje, porque lo actúa mucho y se cree todo lo que está diciendo".

De igual forma, las burlas por el video del bautizo a sus seguidores no se hicieron esperar y usuarios tundieron sin piedad a El Temach por promover una especie de 'Club de la Pelea'.

Incluso hay quienes refieren que en algunos años todo el contenido de El Temach causará pena entre sus seguidores, y solo se convertirá en una anécota para burlarse cuando se mire al pasado.

Incluso hay quienes de burlan de que El Temach desarrolló esa personalidad agresiva tras asegurar que nunca fue abrazado por su mamá cuando era solo un niño.

Sea broma o no, es importante tener criterio sobre lo que consumimos en internet y saber distinguir cuando un influencer o personaje de internet está tratando de propagar un discurso de odio aprovechando una plataforma de millones de seguidores. La promoción de la violencia como camino hacia el empoderamiento, además del machismo y la misoginia en un país como México con altos índices de violencia de género, no son una broma ni deben ser tomados a la ligera.