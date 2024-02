El Temach y la Red Pill: una corriente de pensamiento que oculta el machismo entre inseguridades

Las redes sociales se han vuelto medios muy poderosos para hablar sobre los temas que se encuentran permeando en la sociedad, pero así como podemos encontrar valiosas fuentes de información y nuevas maneras de visibilizar la violencia estructural que nos atraviesa, también es posible toparnos con pensamientos que pueden llegar a ser muy peligrosos cuando llegan a manos de personas que se encuentran en situaciones vulnerables. Un ejemplo de ello es la llamada “Filosofía Red Pill” que en los últimos meses se ha convertido en bandera para quienes se proclaman fieles seguidores de El Temach.

Hace algunas semanas el nombre de Luis Catillejo, mejor conocido como El Temach se volvió tendencia en redes sociales y es que el influencer se ha convertido en refugio para hombres que se encuentran hartos del “matriarcado”, convencidos de que el movimiento feminista (y las mujeres en general) es un enemigo que se debe controlar por medio de machismo disfrazado de “ideas revolucionarias”. Con su ya conocido “modo guerra”, El Temach y sus seguidores son los principales exponentes de la Red Pill, una corriente de pensamiento que resulta preocupante debido a la violencia que existe detrás.

El nombre Red Pill surge a partir de la película Matrix, específicamente en el momento donde Morfeo (Laurence Fishburne) ofrece a Neo (Keanu Reeves) elegir entre una píldora azul y otra roja, la primera lo sumiría en una existencia ignorante y feliz, mientras que la segunda lo llevaría a adentrarse en la "madriguera del conejo" y develar lo que nos han mantenido oculto. Es así como los seguidores de esta corriente de pensamiento han “elegido” tomar la píldora roja para liberarse del supuesto velo de mentiras, alcanzando una “iluminación”.

De acuerdo con información de la activista española Bruja Medusa (quien ha decidido ocultar su nombre debido a las amenazas de muerte que recibe diariamente), este movimiento lleva varios años gestándose en foros de Reddit y mapea su inicio alrededor del 2014, cuando el atentado de Elliot Rogers quien perpetró una matanza en contra de mujeres que lo habían rechazado.

De esta manera se ha creado un nuevo grupo (¿o culto?) conformado por distintos hombres quienes proclaman haber alcanzado una especie de iluminación en donde afirman que el feminismo los oprime. Sus discursos, marcados por el machismo y la misoginia, los llevan a manifestarse abiertamente en contra de las mujeres, quienes supuestamente desean obtener derechos sin asumir responsabilidades. Según Medusa, hay distintos subgrupos que componen esta corriente de pensamiento, tales como:

Es así como la filosofía Red Pill tiene un gran enfoque en las dinámicas de las relaciones interpersonales, especialmente en lo que respecta al romance y la sexualidad, ya que los seguidores de esta corriente tienden a adoptar una visión altamente machista de las relaciones entre hombres y mujeres, donde se enfatiza la jerarquía y el poder masculino.

Según la experiencia de Medusa, quien al ser creadora de contenido en plataformas como TikTok (@la.bruja.medusa) se ha enfrentado a múltiples amenazas por parte de los redpillers, son en su mayoría jóvenes de entre 12 y 16 años, quienes comienzan a aplicar estos supuestos consejos dentro de su vida y es que todos ellos tienen en común cientos de inseguridades y baja autoestima, por lo que coaches como El Temach se vuelven una figura paterna para ellos y terminan por caer en un espiral de desinformación y machismo.

Se meten en la red por falta de autoestima y aunque todas las personas tenemos problemas, estos chicos jóvenes son señalados como los privilegiados y como no se pueden quejar terminan pensando "tengo depresión, las chicas me rechazan, en mi casa me tratan mal, en el colegio más bullying, cómo voy a ser yo privilegiado" entonces ven a un coach que les dice "tú eres el oprimido, tú no puedes seguir así, tú no tienes que aguantar esto porque tú puedes y te a ti te han hecho daño" y terminan culpando a las mujeres, explica la Bruja Medusa.