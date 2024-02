Estas son las señales que podrían indicar que la Red Pill está influyendo fuertemente en los mexicanos

Los cultos suelen estar liderados por una figura de autoridad carismática y pueden emplear métodos de adoctrinamiento intensivo y control sobre sus seguidores, quienes al encontrarse en una situación vulnerable vuelcan sus creencias hacia esta figura que supuestamente los salvará. Esta simple definición es alarmante por sí sola, pero se vuelve aún peor cuando encontramos en la realidad a alguien como el Temach, quien sorprendentemente parece ser la definición de un líder de culto que sigue con devoción la Red Pill, un movimiento bañado de misoginia y que cada vez toma más fuerza en México.

El Temach y la Red Pill: una corriente de pensamiento que oculta el machismo entre inseguridades

Aunque la palabra “culto” se encuentra asociada con pactos satánicos, sacrificios de animales y masacres en donde el Flavored de uva se llena de cianuro, los cultos no siempre son tan extravagantes y un ejemplo de ello es la Red Pill, una corriente de pensamiento conformado por distintos hombres quienes proclaman haber alcanzado una especie de iluminación en donde afirman que el feminismo los oprime. Sus discursos, marcados por el machismo y la misoginia, los llevan a manifestarse abiertamente en contra de las mujeres, afirma la Bruja Medusa, activista española que lleva años estudiando este fenómeno.

Hay un componente cultista algo importante, (con el Temach) vi una foto de un chico con sangre, luego dijeron algo de un bautizo, lo que me suena religión y en los comentarios de mis videos me dejan "Temach es mi pastor", entonces hay una admiración hacia el líder y no se discute con el líder, no se le lleva la contraria al líder y lo que dice el líder es ley... Yo creo que sí hay rasgos de un culto, explica la Bruja Medusa en entrevista con El Heraldo de México.