Eva de Metal habla de la violencia que vivió con su ex pareja, Jano: "lo hacía sin que nadie se diera cuenta, para que no me creyeran"

Lamentablemente, un gran número de mujeres ha tenido que enfrentar agresiones dentro de sus relaciones amorosas, este es un tema que poco a poco ha comenzado a tomar más fuerza, por lo que cada vez hay más personas que hablan públicamente de los golpes, humillaciones y manipulación emocional que ejercieron sobre ellas la persona que decía amarlas. Es así como las denuncias públicas se han convertido en una gran arma que tiene como objetivo crear redes de apoyo para ayudar a quienes todavía no pueden salir de las relaciones violentas y, al mismo tiempo, difundir un poderoso mensaje: "no estás sola, a mí también me pasó".

Eva de Metal cuenta su historia de abusos

Y es que con la llegada de los podcast, cada vez más mujeres se atreven a hablar sobre la violencia que vivieron y un gran ejemplo de ello es Laura, una youtuber mejor conocida como Eva de Metal, quien a través del podcast "Hablemos de Tal" compartió con sus seguidores una desgarradora historia llena de violencia, ejercida por su ahora ex esposo. Aunque ha pasado casi un año desde que pudo salir de ahí y existe una denuncia pública en donde habló sobre los hechos, ahora regresó para hablar de algunos detalles más y expresar su sentir.

En compañía del influencer UnTalFredo, la youtuber cuenta que el inicio de su relación sucedió en cuestión de meses, por lo que rápidamente decidieron casarse y formar la familia que siempre había soñado. Pero poco tiempo después de esto y cuando se establecieron en su nuevo hogar, Jano comenzó a cambiar su actitud, comenzando así la manipulación psicológica, misma que le detonó múltiples ataques de ansiedad durante los ocho años que duró su relación.

De la misma forma, Eva explicó que los enojos por parte de su expareja comenzaron a ser cada vez más frecuentes y debido a que ella no encontraba un motivo para que esto sucediera, el miedo empezó a apoderarse de ella, así como la incertidumbre de no saber "que había hecho mal para que él se enojara".

Tú te aferras a la imagen que te dio en un principio y piensas "tal vez si yo me porto bien, si me vuelvo su masccota y le obedezco en todo lo que él me diga, va a regresar esa persona", pero no regresa porque esa persona no existe, todo fue creado por él y tú lo idealizaste, explicó Eva de Metal durante el podcast.

Eva de Metal afirmó que ella fue quien compró la casa en donde vivieron y se convirtió en la proveedora, mientras él le robaba grandes cantidades de dinero a sus espaldas.

Para este punto, la youtuber decidió poner un estudio de tatuajes y hacerlo el encargado para ayudarle a "sentirse útil", por lo que mientras ella se encargaba de sostener su canal de YouTube, él estaría llevando el nuevo negocio. Gran error, ya que al finalizar su relación, Eva descubrió que él usaba ese espacio para tener relaciones sexuales con distintas mujeres que "elegía" por medio de Instagram. Ella afirma que fueron casi 40 mujeres las que él contactó y llevó al estudio, exponiéndola a graves riesgos para su salud; de la misma forma, se descubrió que él, en complicidad con uno de los tatuadores del estudio, grababan sin consentimiento procedimientos privados (la colocación de piercings en zonas íntimas) para después compartir los videos entre ellos.

Comenzaron los abusos físicos

Aunque desde el inicio de su relación, Eva estuvo sometida a abusos emocionales, ella afirma que también llegó a agredirla físicamente y la primera vez que esto sucedió se dio a raíz de que él se encontraba haciéndole la "ley del hielo", por lo que ella buscó llamar su atención, lo que culminó en que él la aventó contra una pared para después insultarla, mientras la mantenía sometida en el piso.

La youtuber explicó que su entonces esposo le fue infiel en repetidas ocasiones, lo que la llevó a realizarse múltiples estudios por el miedo de haber sido contagiada de alguna enfermedad de transmisión sexual.

Esta horrible experiencia sólo se puso peor cuando él la sacó de la casa para subirla al carro y comenzar a manejar a alta velocidad en la carretera. Ante el inminente sentimiento de que él sería capaz de matarla en ese mismo instante, Eva comenzó a buscar una forma de salir de ahí, llegando a la conclusión de que prefería aventarse del auto en movimiento a esperar que sucediera algo todavía peor.

Yo dije "nos va a matar, mi hijo se va a despertar y su mamá ya no va a estar" [...] Estaba viendo qué hacer y abrí la ventana porque dije "prefieron aventarme aquí y fracturarme todo, a morirme y dejar a mi hijo", explicó entre lágrimas.

Ante esta inminente salida, el hombre se frenó para después llevarla nuevamente a su casa y dejarla tranquila por un par de horas, Eva afirma que cuando regresó, se comportó como el hombre más "amoroso", le pidió disculpas y aceptó tomar terapia para mejorar la relación. Esta nueva oportunidad pronto se vio empañada de nuevo, llegando incluso a manipular a su terapeuta para hacerla quedar como una "loca", comenzando así con episodios depresivos muy graves que sólo se hicieron peor con el tiempo.

Para este punto, Eva se encontraba aislada por completo, se había alejado de sus amigos y familia, quedando en total dependencia de él.

"El día cero": cuando Eva pudo salir de su relación violenta

Después de años llenos de abusos físicos y psicológicos, hubo un día en donde Eva se encontraba en el "punto más bajo" de su vida, estaba consumiendo medicamentos que la mantenían "drogada" y sus ganas de vivir se habían esfumado por completo, hasta que se atrevió a contarle a su mejor amiga todos los abusos que él había cometido y su gran miedo de que un día terminara por matarla. Mientras ella hablaba por teléfono sobre todo lo que había vivido, él se enteró de aquella plática y el abuso físico comenzó de nuevo.

Eva grabó todo y ahora, casi un año después cuenta que en ese momentó la aventó contra una pared y la sometió en el piso, por lo que ella no podía defenderse y pensando que este sería el día en el que la mataría, su única esperanza se posó sobre su hijo, quien se encontraba en su habitación, así que comenzó a gritarle pidiéndole que llamara a la policía y a su padre. Como pudo, Eva salió de su casa y pidió ayuda a los vecinos, quienes ni siquiera se asomaron para ver qué estaba pasando.

Eva de Metal hace un llamado para ayudar a quienes se encuentran en una situación vulnerable.

Afortunadamente la ayuda llegó rápido y ella decidió hacer pública su historia para evidenciar la violencia que vivió por tantos años y para crear consciencia entre las personas. Actualmente se encuentra lejos de su agresor y afirma que gracias a la terapia psicológica pudo superar esta horrible situación, de la misma manera invita a quienes se identifiquen con su historia a buscar ayuda porque no es normal vivir agresiones dentro de las relaciones amorosas.

