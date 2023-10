Rafa y Natalia encontraron el amor en Bumble, nos confiesan cómo encontrar la felicidad en una app de citas

Encontrar el amor duradero en una app de citas parece algo imposible. Dar con alguien que te entienda o que sea de verdad no luce como la regla, sino como la excepción. Sin embargo, a veces pasa y prueba de eso son Natalia Campos y Rafael Manica, originarios de Veracruz, quienes tras conocerse por la aplicación de citas Bumble se enamoraron y dentro de poco cumplirán un año de casados; el Heraldo Digital platicó con ellos para conocer su historia de amor.

Hay muchos consejos para ser exitosos en estas apps, como poner imágenes donde te veas bien, que se vea tu mirada, en las descripciones cuenta qué te gusta hacer, qué te apasiona, cuáles son tus intereses, entre otros. Ambos aplicaron algunos de estos y pusieron sus mejores fotos, aunque no mucho de su vida, pero funcionó, logró atrapar la atención de los dos.

Su caso ha inspirado a amigos suyos a probar las apps de citas. Foto: Instagram.

¿Cómo se conocieron y enamoraron por la aplicación de citas?

Hace aproximadamente dos años se dio el primer contacto, tras dos semanas de pláticas y varios imprevistos que no los dejaban conocerse. Natalia se acuerda perfectamente de las fotos de ambos; ella tenía una selfie, viajando y con sus mascotas. Él tenía una selfie muy natural y sencilla. “La primera vez que hablamos fue algo del cine, nos gusta mucho el cine, precisamente fue en uno donde nos conocimos”, comentó Rafael. Pero eso no fue lo que los enganchó a decidir seguir adelante. Luego de dos semanas de conversar, se vieron las caras.

Están por cumplir un año de casados. Foto: Instagram.

“Para empezar, llegó la persona que yo esperaba… Y a mí me gustó mucho la vibra que él tenía, o sea, era tal cual como me lo mostró en mensajes en llamadas… Los dos estábamos un poquito nerviosos. Y eso me hizo darme cuenta que yo le había gustado y me hizo sentir más segura porque a mí definitivamente él me había gustado”, comentó Natalia.

¿Cuál fue la clave para consolidarse como pareja tras su primera cita?

Pese al buen inicio, Rafa seguía tímido; la cita estaba por terminar y cada quien iría a su casa, pero ella dio un paso más y lo invitó a tomar una cerveza. “Para que nos conociéramos más, porque en el cine realmente no tienes tanto chance de platicar y de conversar … A partir de ahí, hablando por mí, ya no lo quería soltar”, contó entre risas. Él por su parte, completó: “yo también sentí la buena vibra y se dieron las cosas… No quise ser yo el que diera ese paso, dije: ‘me esperaré para volverla a invitar’, pero salió de ella”.

La vida les cambió cuando comenzaron a salir. Foto: Instagram.

El caso de Rafa y Natalia deja una lección: el respeto y la autenticidad fueron lo que cautivó a ambos. “Honestamente a mí no me había pasado antes, pero yo tenía el presentimiento de que mi vida estaba a punto de cambiar y te lo juro y hasta yo de pronto hubo un momento que iba manejando y me detuve en un semáforo y dije ‘es una cita’, ‘no va a pasar nada’, pero algo en mí me decía que mi vida estaba a punto de cambiar y no me equivoqué”, mencionó Natalia, emocionada.

¿Qué es lo más difícil de conocer a alguien por las apps de citas?

Confiar sin duda es lo más complejo, Rafa consideró que hablar con alguien que no conoces de nada, con quien no tienes ni un amigo en común, fue lo más difícil, “pero intercambiamos números y tuvimos una conversación más personal en Whatsapp y tuvimos más seguridad”, contó Rafa.

Y eso es algo importante, en el informe “El Amor en los Tiempos de las Telecom-2023”, de The Competitive Intelligence Unit, se señala que “3 de cada 4 usuarios de aplicaciones de ligue consideran que estas presentan riesgos para su seguridad o integridad, por lo que 25% se sienten “algo inseguros” y 20.5% “muy inseguros” al momento de utilizarlas”. En se análisis también se detalla que los riesgos que más se perciben son: perfiles falsos (84.1%), actos delictivos (81.8%), robo de identidad (61.4%) y ciberacoso (59.1%).

Al poco tiempo de conocerse, supieron que querían estar juntos. Foto: Instagram.

Natalia considera que para ella lo más penoso fue quitarse el miedo para abrirse un perfil y probar algo nuevo. Una vez que venció eso, fue cautelosa y las cosas resultaron muy bien para ella, quien usó Bumble, una aplicación en la que son las mujeres quienes tienen que comenzar las conversaciones, lo cual brinda una capa de seguridad para evitar recibir fotos no deseadas o mensajes indebidos en primera instancia.

¿Es complicado encontrar el amor en línea?

Luego de conocerse y tener cerca de tres citas, Rafa, de 38 años y quien no buscaba algo serio, se dio cuenta que lo que tenía frente a él era algo que valía mucho la pena y ella se “interpuso” entre sus planes. “Nos hicimos novios al mes y me pidió que nos casáramos casi al año, como a los 10 u 11 mes”, refirió Natalia, de 39 años. Se casaron en octubre del año pasado y viajarán a Italia para festejar su primer aniversario.

El respeto y la comunicación son elementos claves para que su relación funcione. Foto: Instagram.

Encontrar al amor de tu vida por medio de una app tal vez no es cosa que se dé a la primera, pero al menos las apps, como Bumble, sirven de algo. El reporte de The Competitive Intelligence Unit indica que “en promedio, los usuarios declaran utilizarlas 3.5 veces a la semana. En un mes logran un promedio de 19.6 “matches” con los que llegan a hablar y suelen interactuar con 5 personas al mismo tiempo. Con ello 90.4% de los usuarios han tenido al menos una cita, mientras que 54.6% las llevan a cabo de forma continua”.

¿Usar las apps de citas ya no es tabú?

Los consejos de Rafa y Natalia para intentar el mismo camino que ellos recorren son: paciencia, respeto, comunicación y ser uno mismo. Aunque conocer gente en línea ha dejado de ser un tabú, esta pareja considera que si bien en las grandes ciudades del país no es mal visto, en otros estados, como lo es el suyo, está satanizado y se piensa que sólo se usan para relaciones causales.

“Los comentarios que llegué a recibir fueron los que yo me hacía… Me decían que abriera Bumble… Y me preocupaba por el qué dirían, que estaba desesperada o qué tal si encontraba a alguien del trabajo… Yo era la que me ponía esas barreras… Ahora lo grito con orgullo, es una maravilla. Estoy convencida de que si no fuera por la app, yo nunca hubiera conocido a Rafa”, dijo.

Usar apps de citas cada vez es más aceptado. Foto: Freepik.

Ambos son una pareja muy feliz y su ejemplo ha motivado a sus conocidos a intentarlo. Rafa tiene una compañera de trabajo que tras conocer todo lo que ocurrió se dio la oportunidad y ahora tiene un novio formal y está muy contenta. Natalia tiene una amiga que también triunfó y se casó con un suizo.

“Yo me siento súper agradecida, súper agradecida con las personas que me convencieron de entrar a esa aplicación porque, como decía, no estaría con el amor de mi vida si no lo hubiera hecho. Somos súper súper felices… Estoy muy enamorada… Esto me llena de una manera que no puedo explicar”, expuso Natalia y Rafa remató: “Nuestra familia y amigos nos ven bien, nuestra relación nos ha hecho mejores personas, se han dado cosas muy buenas y estoy muy agradecido y muy feliz de haber encontrado a Natalia”.

