Las claves para reparar una relación de pareja, según la ciencia

Amor, confianza, respeto: estos son los cimientos de una relación sólida. Pero, ¿qué sucede cuando uno de estos pilares se tambalea? A menudo, las parejas se enfrentan a situaciones en las que, sin querer, hieren los sentimientos del otro y la decepción aparece, sin embargo, la doctora Susan Krauss explicó en un artículo para Psychology Today que hay una manera de reparar y fortalecer la relación y así evitar que se vaya en picada.

En su texto, Susan menciona que según investigaciones de la Universidad de Pittsburgh, una disculpa auténtica y completa puede ser el primer paso para sanar las heridas emocionales. Pero, ¿qué hace que una disculpa sea efectiva? La respuesta es simple pero profunda: la empatía, que es la habilidad de comprender y compartir las emociones y perspectivas de los demás.

Inténtalo, te ayudará muchísimo. Foto: Freepik.

¿Por qué la empatía es importante para fortalecer una relación?

Susan sostiene que es el puente invisible que nos conecta emocionalmente con nuestra pareja. Pero admitir que estamos equivocados y sentir empatía genuina puede ser un desafío. Aquí entra en juego la diferencia entre la empatía "rasgo" y la empatía "estado". La primera es una característica inherente de tu personalidad, mientras que la segunda es un sentimiento momentáneo.

Es más fácil de lo que parece. Foto: Freepik.

Lo crucial es poder activar esta empatía "estado" en el momento necesario. Para hacerlo, puedes recordar un momento en el que te sentiste herido o decepcionado. Imagina que eres tu pareja y piensa en cómo se siente. Este ejercicio te permitirá elaborar una disculpa más sincera y efectiva.

Verás que es lo mejor que puedes hacer. Foto: Freepik.

¿Cómo disculparse?

El estudio referido por Susan explica que una disculpa efectiva debe incluir varios elementos: remordimiento, aceptación de la responsabilidad, admisión del error, petición de perdón, deseo de reparación y reconocimiento del daño causado. Por ejemplo, podrías decir: "Lamento profundamente haber mostrado decepción cuando abrí tu regalo. Me doy cuenta de que te esforzaste mucho y me equivoqué al no valorarlo. ¿Podemos encontrar una forma de reparar esto?"

Leyenda

Krauss mencionó que reparar y fortalecer una relación no es una tarea sencilla, pero tampoco es imposible. La clave está en la empatía y en la voluntad de pedir perdón de manera sincera. Al final del día, lo que realmente importa es el amor y el respeto mutuo. Y si puedes activar tu empatía en el momento adecuado, estarás un paso más cerca de fortalecer los lazos que te unen con tu pareja.

SIGUE LEYENDO...

10 preguntas para enamorar a alguien en poco tiempo, según la ciencia

¿Cuál es la edad ideal para jubilarse? Esto dicen los especialistas