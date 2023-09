¿Cuál es la edad ideal para jubilarse? Esto dicen los especialistas

En la Alemania de 1881, el canciller Otto von Bismarck instauró la política de jubilación. Estableció la edad de retiro en 70 años, en un contexto donde la esperanza de vida rondaba los 40 años. Aunque Bismarck dejó su cargo poco después, su legado en la política de jubilación perduró y se exportó a otros países, incluido Estados Unidos. En su momento fue una decisión arbitraria, pero en la actualidad, los expertos tienen una opinión diferente de cuándo debería alguien dejar de trabajar.

Los empleados ven como un abuso laborar más allá del os 65 años. Foto: Freepik.

Hoy en día, la esperanza de vida ha experimentado un vertiginoso incremento. En países como Estados Unidos, se sitúa alrededor de los 76 años, mientras que en algunos estados europeos supera esa cifra. No obstante, el sistema de jubilación podría cambiar, ya que se discute se discute aumentar la edad de jubilación, según recogió Dana G. Smith en un artículo para The New York Times.

¿Cuándo deben retirarse las personas?

En su texto, Smith recoge varias voces de expertos, uno de ellos Gal Wettstein, economista investigador en el Boston College, quien determinó, luego de una investigación, que los estadounidenses que se encuentran sanos a los 50 años podrían gozar de unos 23 años adicionales en condiciones similares. Esto sugiere una expectativa de vida laboral hasta los 73 años.

Algunos expertos sostienen que se puede trabajar hasta más avanzada edad. Foto: Freepik.

El Dr. Pinchas Cohen, especialista en gerontología, refuerza la idea de que la jubilación a los 65 años "no tiene sentido", especialmente para aquellos que trabajan en campos basados en el conocimiento. La cognición, en general, se mantiene bien hasta los 70 años. En definitiva, no hay una edad establecida recomendada y los aumentos han generado inconformidad en las bases laborales, pues consideran que es un abuso, pues hay campos donde el cuerpo se desgastan antes por ser muy pesados.

¿A qué edad se retiran los trabajadores mexicanos?

En un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indica que actualmente, existe una tendencia a incrementar la edad de retiro en todo el mundo, aunque aún son pocos los países que lo han llevado a cabo. Aunque el promedio de la edad de retiro en los países de la OECD es de 64.3 años.; la edad de pensión en México es de 65 años.

No hay un consenso de cuál sería la edad perfecta para dejar de trabajar. Foto: Freepik.

“De acuerdo con estimaciones recientes de la CONSAR, una medida aislada como sería la elevación de la edad de retiro de 65 a 68 años para los cotizantes al IMSS de la Generación AFORE, tendría efectos positivos, pero marginales sobre la cobertura pensionaria, las pensiones de los ahorradores del SAR, y un beneficio fiscal prácticamente nulo sobre las finanzas públicas”, sostiene la dependencia. En nuestro país, la esperanza de vida de mujeres nacidas en 1950-1955, 2015-2020 y 2050-2055 es de, 52.5. 77.8, 82.7; y para hombres es de 48.9,72.1 y 78.3 respectivamente.

SIGUE LEYENDO...

Estas canciones son ideales para realizar tu rutina de ejercicio con toda la energía, según la ciencia

¿Existe el amor a primera vista? La ciencia tiene la respuesta