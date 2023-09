10 preguntas para enamorar a alguien en poco tiempo, según la ciencia

Encontrar el amor o enamorarse de alguien a veces puede parecer que es una tarea muy complicada, pero en 2015, el diario The New York Time publicó un artículo que podría haber cambiado las reglas de todo. En ese texto hace referencia a Mandy Len Catron, quien en un ensayo exploró un estudio de Arthur Aron, quien planteó 36 preguntas, con las cuales se podría acelerar el proceso de que alguien se enganche más rápido, cada una es más íntima que la anterior.

Este “cuestionario” se divide en tres etapas, cada una diseñada para profundizar más en la psique de tu interlocutor. La premisa de todo esto es que la vulnerabilidad mutua cataliza una conexión más profunda. Eso sí, no intentes hacerlas todas en una cita, pues sería raro o incómodo, debes saber cuándo realizarlas y bajo las circunstancias adecuadas.

Intenta hacerlo con naturalidad. Foto: Freepik.

¿Cómo enamorar a alguien?

Quedar enamorado es un torbellino emocional que mezcla atracción, conexión y una pizca de vulnerabilidad. Inicia con una chispa que podría surgir por la más mínima de las razones: un gesto, una palabra o incluso un destello en la mirada. A medida que la relación crece, se forja un vínculo emocional que va más allá de la simple atracción física.

Sin embargo, puede ser un proceso complicado porque implica abrirse y exponerse a la posibilidad de sufrir. Además, no siempre hay garantía de que los sentimientos serán correspondidos, lo que añade una capa adicional de incertidumbre y riesgo, pero eso no significa que no debas intentarlo.

Son sólo una guía, por lo que si no funciona, no te frustres. Foto: Freepik.

Mandy Len Catron además da un consejo final: mirarse a los ojos de dos a cuatro minutos, lo cual de entrada puede sonar raro, pero al final se establece una conexión. Aunque esto es un consejo, no un tip infalible, por lo que si quieres aplicarlo e incomodas, mejor desiste.

¿Cómo hacer las preguntas para enamorar a alguien?

Estas preguntas pueden no garantizar el amor eterno, pero pueden ofrecer un atajo a una conexión emocional significativa. Y quién sabe, tal vez descubras que el amor de tu vida estaba sentado frente a ti todo el tiempo. Para comenzar a usarlas, puedes echar mano de estas 10 y luego probar el resto:

¿A quién te gustaría invitar a cenar si pudieras elegir a cualquier persona del mundo?

¿Qué es para ti un "día perfecto"?

¿Por qué te sientes agradecido en la vida?

Si pudieras adquirir una cualidad o habilidad mañana, ¿cuál elegirías?

¿Qué valoras más en una amistad?

Podrían servirte para encontrar a tu verdadero amor. Foto: Freepik.

¿Qué papel juegan el amor y el afecto en tu vida?

¿Cuál es su recuerdo más preciado?

¿Cuál es su recuerdo más terrible?

¿Hay algo que consideres demasiado serio como para hacer chistes al respecto?

¿Cuándo fue la última vez que compartiste lágrimas con alguien?

