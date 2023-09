¿Cuál es el secreto para alcanzar la felicidad en un año, según la ciencia?

La felicidad es uno de los sentimientos con el que las personas expresan el agrado que les genera alguien más, una situación, momento o, incluso, un objeto. Aunque suele ser subjetivo, un estudio reveló algunas de las actividades que podrían ser el secreto para alcanzar este estado de manera plena en menos de un año, comprobado por una serie de personas que lanzaron ideas sobre cómo podría mejorar su “satisfacción con la vida” basadas en una percepción individual.

¿Qué analizó el estudio?

La investigación “Luchar con éxito por la felicidad: las actividades socialmente comprometidas predicen aumentos en la satisfacción con la vida”, publicada en 2018 en la revista Psychological Science, tomó una muestra representativa de una encuesta realizada a personas adultas en Alemania en la los sujetos expresaron qué tan satisfechos estaban con la vida en ese momento y dieron ideas sobre la manera en la que eso podría mejorar garantizando su felicidad en el futuro.

De las 1178 personas que participaron 582 describieron estrategias puntuales relacionadas con algún tipo de compromiso social como pasar más tiempo con su familia o amigos y ayudar a los demás. Mientras que 398 indicó en sus ideas acciones que no estaban relacionadas con lo individual, como estrategias en la política del país, o con lo social, como “dejar de fumar”.

Un año después de realizó de nuevo la encuesta y como resultado las personas que hicieron estrategias que requerían mayor socialización expresaron sentirse más satisfechas con su vida, en comparación con aquellas que no lo hicieron que indicaron no había cambiado mucho de su percepción inicial. “Nuestros resultados demuestran que no todas las búsquedas de la felicidad son igualmente exitosas y corroboran la gran importancia de las relaciones sociales para el bienestar humano”, señala la psicóloga Julia M. Rohrer, del departamento de Psicología de la Universidad de Leipzig y autora principal del estudio.

