Pareja rompe estereotipos en internet y se vuelven virales, él es gay y ella heterosexual

Brynn Embley y Matthew Neilson conforman una pareja fuera de lo común y alejada de los estándares entre las relaciones heteronormadas, ambos, de 35 y 33 años respectivamente, rompen con los estereotipos sociales clásicos ya que él es homosexual y ella heterosexual. La feliz pareja dio a conocer su historia a los medios y se han vuelto virales en las redes, en donde han tenido el apoyo de gran parte de la comunidad digital.

Originarios de Michigan, Estados Unidos, Brynn y Matthew se casaron en 2017 en una ceremonia realizada en Manti, Utah, y acaban de cumplir cuatro años de buena relación, la cual destaca por ser monógama. A la fecha tienen dos hijas: Amandine y Ginebra, de dos y un año respectivamente. La pareja declaró que su relación se ha visto fortalecida por la religión: "Nuestra religión enseña que el matrimonio es sólo entre un hombre y una mujer. De todos modos, también queremos que nuestros hijos sean felices y estén seguros de quiénes son y qué o a quién eligen y se sienten atraídos", contaron.

Brynn y Matthew se conocieron en la iglesia que frecuentaban. FOTO: Especial

Revelan el secreto de la felicidad

Tanto Brynn como Matthew hablaron acerca de las claves que los llevaron a tener una relación estable, tranquila y feliz, muy lejos de los típicos estereotipos sociales. "Mi esposo es gay y no me importa", declaró Brynn. Quien además reconoció que aunque las relaciones sexuales no es el motor de ese vínculo, mantienen "sesiones semanales de retroalimentación sexual".

La pareja decidió casarse en 2017. FOTO: Especial

Brynn se define como heterosexual, mientras que su esposo se identifica como gay o pansexual, al tiempo que reconoce que se siente "más atraído por los hombres que por las mujeres", de acuerdo con lo que declaró al diario "The Sun". El joven contó que antes de casarse había salido tanto con hombres como con mujeres.

Sin embargo, destacó que nunca había tenido relaciones sexuales con nadie, ni siquiera con su actual esposa. Sin siquiera saber a ciencia cierta si llegaría a disfrutar de tener intimidad con ella, se casó con Brynn y decidieron convertirse en papás. Ahora reconocen que la química física no es el centro de su relación, en donde la religión sí juega un papel importante. Ambos son miembros de la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días, una religión que no aprueba las relaciones entre personas del mismo sexo.

No quería ser soltero para siempre

Ambos tienen dos hijas, de dos y un año de edad. FOTO: Especial

Matthew contó que siempre tuvo una fuerte motivación de salir con mujeres ya que había descartado por completo quedarse soltero y célibe para siempre. Conoció a Brynn en su iglesia en 2016 y tras unas pocas salidas le reveló que desde su adolescencia sentía atracción por los hombres y para su sorpresa ella solo se encogió de hombros como reacción ante esta revelación.

"Me miró directamente y dijo 'Brynn, soy gay'. Parecía muy serio, o como si estuviera buscando algún tipo de reacción mía", contó la mujer, quien vive en Ypsilanti, ciudad ubicada en el condado de Washtenaw. "Simplemente no fue un gran problema, él estaba conmigo, era su elección, ¿qué más importaba? Ya sabía que no teníamos una fuerte atracción química como la que había experimentado con otros novios, pero realmente no me importaba", declaró con total honestidad.

La feliz pareja rompe con los estereotipos sociales clásicos. FOTO: Especial

"Sé que él piensa que soy atractiva y se siente atraído por mí, y su orientación sexual no niega esas cosas", aseguró; "estaba realmente feliz de tener una relación en la que el punto clave era agradarnos y respetarnos como personas". Tras unos meses de salir "como amigos" formalizaron el vínculo en 2017 y meses después tomaron la decisión de casarse.

