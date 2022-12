Jerry Velázquez se declara gay e invitó a las celebridades "a salir del clóset”

El actor y artista de doblaje Jerry Velázquez se volvió tendencia este sábado luego de compartir un video en su cuenta de Instagram en el cual "salió del clóset" tras declararse gay. En el clip titulado “Soy gay, no es sorpresa pero ¿por qué no me atrevía a decirlo?”, el también cantante mexicano originario de Mérida, Yucatán, aseguró que si bien la noticia no representa una sorpresa para nadie había tiempo que quería darlo a conocer, pero le había sido imposible.

“Sé que no es una sorpresa, pero llevaba mucho tiempo cuestionándome”, destacó Jerry al inicio del clip, el cual fue compartido en esta red social. En el video reconoció que para mantener sus preferencias en el anonimato evitaba dar “señales” de que era gay e incluso a su novio no lo tomaba de la mano por temor a ser juzgado, entre otras acciones que podrían ocurrir.

Jerry Velázquez es un actor y artista de doblaje mexicano. FOTO: Instagram

Jerry invitó "a las celebridades a salir del clóset"

Aunque quizá muchos aún no lo conocen, Jerry Velázquez ha destacado por ser parte del elenco de Backdoor, de la “Familia Disfuncional” en Me caigo de risa, así como por sus participaciones en "Las Bravas FC3" (HBO Max), "Cuando toca la campana y Violetta" (Disney Channel) y la serie LGBT "Con Lugar".

Jerry es originario de Mérida, Yucatán. FOTO: Instagram

También fue merecedor del Premio Metropolitano por su actuación en el musical "Casi Normales", además de haber dado voz a Aladdín, en el doblaje latinoamericano de la versión live-action. Por lo que el actor aprovechó el video para hablar también acerca de lo que implica ser gay en el ámbito profesional y cómo le afectó en su desenvolvimiento laboral.

Aseguró que le preocupaba cómo lo percibiría el público y sus compañeros de trabajo al declararse como un actor abiertamente gay que ha interpretando papeles heterosexuales: “Me da miedo que si me toca interpretar a alguien heterosexual, no me crean porque sepan algo muy específico de mí. Que mi trabajo sea visto por lupa”, contó en el video.

El actor reconoció que para mantener sus preferencias en el anonimato evitaba dar “señales” de que era gay. FOTO: Instagram

Jerry aprovechó la grabación para invitar a otros artistas y celebridades que no se han decidido a salir del clóset, a hacerlo público sin temor: “En un mundo tan intolerante, hay miles de razones para mantenerlo en secreto pero invito a las celebridades a salir del clóset”, destacó en el video; “Visibilicemos a millones. Entre más integrados estemos entre nosotros, más difícil vamos a ser señalados (...) En el futuro ya no habrá un clóset del cual salir”, concluyó.

