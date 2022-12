Alan Estrada: Ellos son los famosos que salieron del clóset este 2022

Este 2022, muchas celebridades de América Latina y otras partes del mundo salieron del closet y gritaron con orgullo a los cuatro vientos su orientación sexual, decidiendo ser gays, lesbianas, bisexuales o transexuales, lo que llenó de felicidad a la comunidad LGBTTTIQ+.

Entre los que anunciaron este su gusto por el mismo sexo o decidieron encontrar su verdadera personalidad están actores, actrices, cantantes, directores y hasta influencers que comparten su visión de la vida.

Por ello, a continuación haremos un recuento de los famosos y famosas que salieron del closet, además, de revelar algunos detalles de cómo fue que lo hicieron pese a la presión social que aún existe en la sociedad.

Alan Estrada

Recientemente, el influencer Alan Estrada paralizó las redes sociales al revelar con un emotivo mensaje su orientación sexual, quien compartió parte de su intimidad luego de que cada se volvieran virales diversos casos de rechazo por parte de varias familias mexicanas a integrantes de la comunidad LGBT, por lo que Alan Estrada mostró su apoyo.

Foto: Instagram @alanestrada

Karely Ruiz

Otra influencer que se destapó fue la influencer y reina de OnlyFans, Karely Ruiz, habría salido del closet al compartir su orientación a través de una de sus historias en Instagram al comentar que lo único que tenía en común con los hombres; "me encantan la niñas".

Karely conquista OnlyFans y varias redes sociales Foto: Instagram @Karelyruiz

Jasmine Kennedie

Otra de las famosas que salieron del closet en este 2022, fue Jasmine Kennedie, una de las chicas de la franquicia Drag Race al declararse mujer transexual, quien destacó en el reality por sus polémicas y memorables lipsync.

Flor Amargo

El pasado 19 de diciembre, Flor Amargo decidió salir del closet y declararse como una artista trans no binario, además, compartió su experiencia y explicó con su piano cómo es que de aceptar a las personas para poder disfrutar de una buena melodía y que entiendan las persona a entenderlas.

Camila Araiza

La hija de Raúl Araiza, se mostró con la bandera pansexual durante la marcha el Orgullo LGBT que se llevó a cabo en la Ciudad de México, donde Camila Araiza presentó a su novia Camila Solórzano Arouesty, en una publicación de Instagram. A partir de esa fecha, el conductor de Hoy mostró su apoyo al usar tirantes con los colores del arcoíris

Foto: Instagram (@camilaaraiza)

Lolita Cortés

La cantante y actriz Lolita Cortés fue jueza del programa Iconic Drag Fashion Week, quien durante su crítica a la drag queen Enchanteé Irazú, la histriónica se dijo queer y bisexual, lo cual fue fuertemente criticada debido a que en realidad ella se refería a su apariencia, por lo que las redes no la perdonaron al no saber qué era lo que significaba su declaración.

Emily Ratajkowski

En junio de 2022, la modelo Emily Ratajkowski provocó sospechas entre los internautas al hacer un dueto en su cuenta de TikTok con una chica donde dice que las personas bisexuales tienen un sillón de color verde, por lo que mostró la estancia de su sala y efectivamente había un sillón de dicho color.

Emily Ratajkowski se dijo abiertamente bisexual. Foto: Especial

Kesha

La cantante estadounidense Kesha es una de las famosas que durante mucho tiempo los fans de la intérprete de "Tik Tok" creyeron que era bisexual, sin embargo, la artista nunca utilizó ese término y contrario a esto, hizo una declaración donde celebraba el Pride Month donde señaló; "No soy gay; no soy heterosexual. No sé qué soy. Amo a la gente".

Kesha ha dado indicios sobre su sexualidad Foto: Instagram @iiswhoiis

