Una mujer trans robó la identidad de su esposa al morir porque quería ser como ella

Una mujer transgénero de 57 años ha revelado cómo salió del armario después de años de travestirse en privado dentro de su propia casa. Declaró que tras la muerte de su esposa decidió que la vida "era muy corta" como para seguir viviendo en un cuerpo en el que no se sentía a gusto. Ahora Cherylin Hall, de Corby, Northamptonshire, se convirtió en lo que siempre quiso, una mujer. Ella narra que al haber nacido en la década de los 70's temía que la sociedad no la aceptara y prefirió crear una mentira junto con su pareja. Conoció a Theresa Hall a los 30 años y "se enamoró de ella porque quería ser ella". Sin embargo, la señora falleció en el 2019, por cáncer de mama, y aunque "Tony", como se le conocía antes de sus cirugías seguía afligido por su pérdida, decidió dar el gran paso.

Vivió hasta sus 50 años como hombre, pero se vestía como mujer en secreto. FOTO: PA Real Life

Cherylin Hall que ha pasado décadas travestindose, dice que siempre se sintió como una mujer y que quería vestirse como tal. Solía ver a su madre maquillándose y esto la hacía plantearse cuándo ella podría hacer lo mismo. Detalló que su primer recuerdo sobre usar ropa femenina fue cuando acudía a una escuela católica, a los siete años. Vio un "hermoso tutú floral de color rosa brillante", que frecuentaba usar todos los viernes. Sin embargo, culpa a la década de los 70's a orillarlo a vivir como Tony, ya que se sentía fuera de lugar y ocultaba su gusto por la vestimenta de mujer para sí mismo. Recalcó que cuando ella era joven, "no había un nombre para las personas como yo".

"Crecí vistiéndome y usando maquillaje. No había forma de que pudiera salir con un vestido y ser mi verdadero yo. Pero siempre me he imaginado siendo una mujer en cada etapa de mi vida. Cuando la gente me pregunta cuándo me convertí en mujer por primera vez, la verdad es que siempre he sido así. Pero, ¿cómo le explicas a la gente que eres realmente mujer? ¿Cómo puedo convencer a la gente de que soy genuinamente femenina por dentro?"

Trabajaba en una línea de producción de una fábrica y sintió que tenía que pasar desapercibida, así como conformarse con una vida de hombre. Cuando tenía 23 años, conoció a su futura esposa, Theresa, en un centro nocturno. La mujer ya tenía un hijo de dos años, llamado Rob. Pero decidieron juntarse gracias a que ella dio el primer paso, puesto que ella era demasiado tímida y solo estaba interesada en parecerse a una mujer. Su pareja medía 1.65 metros, era rubia y siempre usaba tacones y un vestido y esto era exactamente lo que Cherylin Hall quería para sí misma. Cree que esta fue una de las razones por las que se enamoró de ella "quería ser ella.", apuntó.

Tras la pérdida de su esposa, decidió que la vida era muy corta para no tomar el control de la misma y decidió pasar de ser Tony a Cherylin. FOTO: PA Real Life

Una semana después de la reunión de la pareja, Cherylin le dijo a Theresa que ella era una "travesti" y dijo que su esposa mentalmente le respondió "está bien, puedo vivir con eso.", porque en sí no le dio ningún comentario. Así fue, su esposa "soportó" durante los primeros dos años, pero luego le causó conflictos dentro de su matrimonio. Finalmente terminó por ceder y le ayudó a comprar ropa y maquillaje. Aunque recalcó que el proceso fue difícil dado que al inicio de su relación lo hacía sentirse avergonzado de sí mismo y tenían muchas discusiones. Cuando los niños de la familia, Rob, Keith y Cody, tuvieron la edad suficiente, Cherylin les dijo que se había travestido. Sus hijos lo aceptaron pero jamás lo vieron con ropa de mujer.

La esposa de Cherylin fue diagnosticada de cáncer de mama y en marzo de 2018 se le extendió hasta los huesos. Falleció en enero de 2019, cuando tenía 54 años. La mujer trans pensó que la vida era demasiado corta y que solo debía tomar el control de su actuar. Fue cuando decidió iniciar su transición. En septiembre de 2019 visitó a su médico de cabecera con respecto a sus luchas con su identidad de género y fue remitida a su clínica local. Aunque, como la espera era de casi cuatro años, decidió acudir a un servicio privado, donde se le diagnosticó disforia de género y se le recetaron hormonas. Actualmente está esperando una "cirugía de glúteos" y una vaginoplastia, que le costó alrededor de 18 mil libras esterlinas —que son más de 400 mil pesos mexicanos.—.

El costo de la operación para su cambio de sexo supera los 400 mil pesos mexicanos. FOTO: PA Real Life

Aclaró que se siente en un limbo porque estuvo casada "con una mujer hermosa" durante 30 años. Dijo no estar en condiciones de poder decidir si su próxima pareja será hombre o mujer, porque no sabrá cómo se sentirá hasta que sea una mujer por completo. Asimismo les dijo a sus hijos, uno por uno —en noviembre de 2019—, que iba a "convertirse en Cherylin" en enero de 2020. Decidida a finalmente ser ella misma después de los 57 años ahora pide que todos la identifiquen como una mujer. Aunque, a pesar de sentirse liberada, todavía se le resulta difícil sentirse aceptada públicamente.

"Me siento vulnerable cada vez que salgo. Siempre he sido sensible a la forma en que los demás me ven o me perciben. Siempre me he sentido incómoda con mi cuerpo, y ahora me siento incómoda porque no es el cuerpo para el que estaba destinada. Todavía me encuentro con mucha resistencia. Pero creo que las mujeres trans tienen un lugar válido en este mundo. Simplemente no nos han entendido.", finalizó.