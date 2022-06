Nahomi Mejía: La primera mujer trans participante de Survivor México 2022 | VIDEO

Desde que se anunció la tercera temporada de Survivor México 2022 las emociones se fueron al límite, pues este tipo de realities show son del completo interés de los mexicanos. Sin embargo, todos se están volviendo locos al conocer a los famosos que participarán; en este caso Nahomi Mejía será una de ellas y destaca por ser la primera mujer trans en aparecer en el programa.

La nueva integrante de Survivor México 2022 es una maquillista que tiene mucha cercanía con los famosos además de ser Miss Trans México. Ella ha tenido un duro camino en su proceso para ser quien en realidad es, algo que descubrió desde que tenia 5 años de edad.

Durante una interesante entrevista con la periodista Shanik Berman platicó que tiene cuatro hermanos varones que siempre la amaron y protegieron desde pequeña, pues la encontraron "delicada". De igual manera, se dijo desesperada por el tiempo de reacción de los procesos para ser una mujer al 100 por ciento, pero que le echa ganas para no desanimarse.

Nahomi Mejía, va por todo en "Survivor México 2022"

Durante el avance que se filtró de "Survivor México 2022" cada uno de los participantes soltó sus cualidades y hasta amenazas para aquellos que se atrevan a meterse en su camino, pero en el caso de Nahomi Mejía fue distinto:

"Juzgarme antes de conocerme es de personas débiles y yo, no lo soy", dijo la originaria de la Ciudad de México con una gran sonrisa y una enorme melena china de color amarilla.

Y es que Nahomi Mejía no la tendrá sencillo debido a que se tendrá que enfrentar con algunas celebridades que son de mecha corta como Gabo Cuevas, quien ha protagonizado diversos escándalos o el titular de Chisme No Like, Javier Ceriani, que no se guarda nada y dices las cosas como van.

También estará acompañada por Tefi Valenzuela, el modelo Kenta Delgado, la influencer Cynthia Cofano, el gamer Julián Huergo o Lupita Galán quien es comerciante. Quizá algunos de ellos no comprenda bien que Nahomi Mejía es una mujer trans y pueda generar polémica desde ese punto... ahora sólo basta esperar.

