Gabo Cuevas: ¿Quién es el polémico reportero que será parte de Survivor 2022? Biografía y escándalos

Si para muchos "La Casa de los Famosos 2" es todo un avispero recién pateado, esperen a ver lo que vendrá en "Survivor México 2022", reality show de resistencia física y mental al que son sometidos sus participantes; sin embargo, tiene mucho qué ver quienes estarán dentro y uno de ellos es el polémico reportero Gabo Cuevas.

A este joven que trabaja para la televisora del Ajusco se le suman Javier Ceriani, titular del programa "Chisme No Like" y que también brilla por no guardarse nada. También estarán Tefi Valenzuela, Rogelio Torres y Yusef Farah, quienes no pondrán nada sencillas las cosas y seguramente desatarán varias controversias que tendrán a la audiencia al filo de la butaca.

Sin embargo, hay que recordar quién es este comunicador de noticias del mundo del espectáculo que varios dolores de cabeza le ha dado a algunos famosos y se ha vuelto tendencia por sus escándalos.

¿Quién es Gabo Cuevas?

Para empezar, Gabriel Cuevas es un periodista que al igual que sus compañeros no se guarda nada, aunque a veces la imprudencia lo ha metido en más de un problema. Es originario del municipio de Champotón, Campeche, tiene 32 años y mide 1.70 m.

Aunque muchos no lo crean lleva más de una década en el mundo de la farándula y por ende ha trabajado en diversos medios de comunicación hasta llegar a las filas de Azteca y Radio Fórmula.

Cabe destacar que fue el primer eliminado de la segunda temporada de "Survivor México" por lo que fue toda una sorpresa cuando lo anunció Carlos Guerrero "Warrior" durante su enlace con Venga la Alegría. ¿Será que en esta ocasión logre hacer un mejor papel?

¿Cuáles son los escándalos de Gabo Cuevas?

Quizá decidido a hacer su nombre, a costa de lo que sea, Gabo Cuevas ha estado en medio de la polémica como el de la vez que se viralizó cuando insultó a una mujer transgénero durante un altercado en su departamento. Sus palabras resonaron de tal manera que generó molestia social.

Otro de sus encontronazos fue con el actor Eduardo Yáñez, quien es de mecha corta y más con los medios de comunicación. Tras esperarlo durante un largo tiempo en el aeropuerto, logró interceptarlo junto con otros compañeros y, después de hacerle algunas preguntas incómodas, sólo generó que se molestara con él, lo aventara y hasta le negara respuestas a otros cuestionamientos.

Gabo Cuevas publicó un video donde reveló que su colega Juan José Origel trató de afectar su carrera tras tildarlo de desleal mentiroso y hasta traicionero por un video que grabó donde insulta a su compañera Flor Rubio. Dicha grabación le trajo muchos problemas a la periodista, pero años después ella le ganó en la corte a "Pepillo".

Pero parece que Gabo Cuevas es fan de la controversia, pues también dio su opinión sobre la actriz Bella de la Vega de quien aseguró no le cae nada bien debido a que la considera una "inventada". En este sentido, aseguró que él es "enemigo de las personas así". ¿Será que su forma de ser le cobre factura en "Survivor México"?

