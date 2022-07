Colectivos LGBT+ exigen justicia para Lizeth, mujer trans detenida y violentada por policías de Oaxaca

Este miércoles 6 de julio se difundió un caso de discriminación y violencia contra la comunidad LGBT+ en México. De acuerdo con los primeros reportes, una mujer trans fue maltratada y detenida arbitrariamente por policías de San Juan Colorado, en el estado mexicano de Oaxaca.

Medios locales informaron que a Lizeth la detuvieron uniformados de la entidad por "una falta administrativa", le cortaron el cabello y la obligaron a vestirse de hombre. Además, durante 5 días, la obligaron a trabajar arreglando baches en una carretera.

“Me pusieron a trabajar, me insultaban, me gritaban, me hacían llorar”, comentó la joven de 24 años