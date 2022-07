Mariachi Arcoíris de Los Ángeles: el primer mariachi LGBT+ que combate prejuicios y construye comunidad

Palabras que transforman, deconstruyen masculinidades y combaten la homofobia que persiste en el mundo. La comunidad LGBT+ cuestiona, canta, grita sin cesar. “¡El que no brinque es macho!”, se escucha en las calles de la Ciudad de México en pleno Pride 2022. El sonido de las trompetas y guitarras reflejan la imagen de un hombre de cultura y resistencia, su nombre: Carlos Samaniego.

Carlos Samaniego, fundador del Mariachi Arcoíris de Los Ángeles, se reconoce como un hombre abiertamente gay. Él, revela en entrevista con El Heraldo Digital que la música la lleva en la sangre, ya que su abuelo fue mariachi y su padre es músico lírico, por lo que desde temprana edad tuvo contacto con este mundo lleno de folclor. De familia originaria del estado de Sonora, Carlos también se identifica como “pocho”.

Pese a la diversidad de significados y representaciones que puede llegar a tener la palabra, en el caso de Samaniego la utiliza para resaltar su doble nacionalidad y dar a conocer la importancia que ha tenido en el mundo de la música el choque cultural de ambos países. Carlos comenta que en las secundarias públicas de Estados Unidos, específicamente en los estados sur-oeste, existen programas donde se enseña mariachi.

Me acuerdo que un día, después de la escuela, pasaba yo por la clase de música, y escuche un mariachi y se me hizo tan raro. Me regresé, vi que era un grupo de alumnos y dije quiero ser parte de eso