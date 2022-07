Fiscalía debe investigar todas las líneas en el caso del ataque a la periodista en Vallarta: Enrique Alfaro

Las líneas de investigación deben agotarse hasta esclarecer los motivos del ataque que sufrió la periodista Susana Mendoza Carreño el pasado 1 de julio en Puerto Vallarta, dijo el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro Ramírez.

La también directora de Radio Universidad en Puerto Vallarta, ayer rindió su declaración ante el ministerio público en donde señaló que fue un ataque directo el que sufrió y no un robo como ha venido sosteniendo la Fiscalía y el propio gobernador, quien a minutos posteriores al ataque, señaló en sus redes sociales que se trataba de un robo.

Sin embargo, en el lugar del ataque se abandonó una camioneta en donde se trasladaban los atacantes, dejaron también dos armas blancas con las que le infringieron daño a la periodista en tórax y cuello, además de que se localizó la camioneta de Carreño que fue abandonada a 16 kilómetros de los hechos horas después.

“Ese es un asunto de la Fiscalía, no es que yo me mantenga en nada, la Fiscalía va a investigar todas las líneas que se tengan que revisar y será la Fiscalía la que informe los avances de la investigación”, refirió Alfaro.

Además de este ataque a la periodista, durante junio se presentaron hechos de inseguridad en distintos municipios de la entidad y pese a esto, el gobernador insistió que cualquier tema se afrontará con responsabilidad y señaló que “fue un mes en el que se consolidaron los avances en materia de inseguridad, con resultados positivos seguimos reduciendo la incidencia delictiva y yo sé que es una información que a lo mejor hay a quien no le gusta, pero esa es la realidad de Jalisco, vamos avanzando, tenemos problemas que estamos atendiendo, no hay asunto que no se le dé la importancia necesaria y cualquier reto que tengamos lo vamos a enfrentar con seriedad y con trabajo”.

Durante junio se presentaron hechos de inseguridad en distintos municipios de la entidad. Foto: Especial

Respecto de los más de 400 elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), explicó que ya se les informó a los presidentes municipales metropolitanos sobre esta llegada y se planteó una estrategia de distribución, que aunque no dio detalles por ser un tema de seguridad, señaló que estarán destinados a proximidad con los ciudadanos y sumarse a las tareas de las policías preventivas.

Finalmente, derivado de la reunión que sostuvo con el Cardenal Francisco Robles Ortega, dijo que la denuncia ya fue tomada en cuenta, misma que se atiende ya a través de una estrategia planteada en la mesa estatal de Seguridad y sostuvo que no existen retenes en las carreteras de Jalisco.

alg

