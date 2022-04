¡Adiós a la panza! 5 ejercicios que puedes hacer desde el sillón mientras ves Netflix

La pandemia por el Covid-19 llevó a muchas personas a realizar ejercicios por su cuenta, algunos con ayuda de equipo, pero otros ante la falta de éste se las tuvieron que ingeniar con algunas rutinas para mantener su peso.

Así que si tienes algunos kilos de más o sencillamente no te gusta que tu abdomen esté flácido, te recomendamos estos ejercicios que se han vuelto tendencia, ya que te ayudan a quemar grasa y garantizan que puedes llegar a perder hasta 5 kilos en la primera semana, todo mientras sigues viendo Netflix.

Ejercicio 1

Uno de los ejercicios consiste en hacer la llamada "bicicleta". Aquí necesita colocar tus glúteos casi al filo del asiento, para que tu espalda tenga el soporte necesario.

Lo que tendrás que hacer es flexionar una de tus rodillas para subirla hasta el pecho, mientras que la otra pierna la estiras de manera recta.

Para que tenga efectividad, tienes que ir intercalando las piernas y hacerlo despacio, para que tus músculos se tensen y sientas el trabajo.

Se recomiendan tres series de 20.

Ejercicio 2

El segundo ejercicio es la "tijera", para lo que tendrás que colocar de manera recta ambas piernas. Mientras tensas ambas extremidades, procura mantener la espalda recta. Ahora, durante abre y cierra las piernas lo más rápido posible.

Para que sea efectivo el ejercicio, es recomendable hacer tres series de 20.

Ejercicio 3

El tercer ejercicio consiste en sentarte casi a la orilla del sillón, mientras que la espalda lo colocas de manera recta.

Ahora, en movimientos sutiles y sin exageraciones, flexiona y sube a la altura del pecho una de tus piernas, mientras que la otra la estiras de manera recta.

Mientras haces el movimiento de piernas y las vas intercalando, tendrás que "aplaudir" en la parte posterior de la pierna que está flexionada, lo que también irás turnando.

Este ejercicio lo necesitas hacer en tres series de 20.

Ejercicio 4

Este otro ejercicio consiste en colocar de manera recta las piernas y también la espalda. Tendrás que "pegar" los tobillos y subir lo más que puedas tus piernas, intentando que éstas no se separen para nada durante el proceso.

Sabrás que lo estás haciendo de manera correcta si tu cuerpo completo forma una "V". En este caso, serán repeticiones, te recomendamos que empieces con tres series de 15 repeticiones.

Ejercicio 5

Para esta actividad deberás hacer algo similar al ejercicio 4, sólo que en vez de subir las dos piernas al mismo tiempo, tendrás que intercalar entre la derecha y la izquierda.

Para recuerda que la espalda necesita tener un soporte y de ser necesario utiliza las manos para no perder la postura, ya que de no mantener rígido el abdomen, el ejercicio no servirá de nada. Se recomienda que hagas tres series de 20.

Para que puedas ver los resultados tienes que ser constante y tener una dieta balanceada, de lo contrario de nada servirá que hagas los ejercicios.

Sigue leyendo

Así puedes quemar 200 calorías en 10 minutos

Esto ocurre si consumes amaranto todos los días, ¡te sorprenderás!

3 infusiones que te ayudarán a perder peso