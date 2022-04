Esto ocurre si consumes amaranto todos los días, ¡te sorprenderás!

A veces no es tan sencillo consumir alimentos saludables todos los días, ya sea porque el tiempo no lo permite o porque existen pretextos de que lo "sano es muy caro". Bueno, si eres de esas personas, será momento de que vayas dejando al lado ese tipo de pensamientos, porque el amaranto no sólo es uno de los mejores alimentos, también es barato y si lo consumes todos los días te puede brindar una serie de beneficios a tu salud.

Una de las ventajas que tiene el amaranto es que para su consumo puede ser versátil, porque lo puedes encontrar en barra o en semilla, que puedes preparar y acompañar con distintos tipos de platillos, frutas y hasta verduras.

Si todavía no has comenzado a cumplir tus propósito de Año Nuevo o si por mera convicción quieres bajar de peso mediante el ejercicio y una dieta balanceada, es necesario que integres el amaranto entre tus alimentos, porque es una fuente de proteína para los músculos.

Múltiples beneficios para la salud

Pero si no sabes lo qué es el amaranto y sientes curiosidad, te contamos de manera breve que es un alimento de origen vegetal, cereal perteneciente a la familia Amaranthaceae, que se desarrolla bien en todos los climas.

Una de las ventajas es que en México se puede encontrar en cualquier mercado y a diversos precios, incluso uno de los productos más populares en el país es la "alegría", la cual se hace a base de amaranto y miel.

Uno de los principales beneficios para la salud es que su consumo diario ayuda a proteger al corazón de enfermedades relacionadas con el colesterol; su ingesta también tiene un impacto positivo en la salud pulmonar y una barra de amaranto contiene un alto contenido de potasio.

El amaranto se encuentra en las populares "alegrías", que aportan una gran cantidad de energía. Foto: Archivo

Este cereal ayuda a producir el escualeno, una sustancia grasa antioxidante con efectos protectores sobre la piel, el sistema circulatorio y los intestinos. Anteriormente, esto se extraía del hígado de tiburón y se le atribuían propiedades anticancerígenas.

Aquí te dejamos una lista de sus beneficios, si decides consumir todos los días amaranto.

— Alto contenido de hierro y lisina.

— Fortalece el sistema óseo.

— Aporta proteína de excelente calidad.

— Ayuda a reducir los niveles de colesterol malo .

— Alto contenido de aminoácidos.

— Ayuda al fortalecimiento del cabello.

Así lo puedes cocinar

Las ventajas del amaranto es que lo puedes cocinar de diversas formas, ya sea tostado, hervido, hinchado, en forma de harina o germinado, pero lo mejor es que puede ser en platillos dulces o salados.

Te recomendamos que para cocerlo uses una proporción de dos tazas y media de agua por una taza de amaranto.

El recipiente en el que vayas a cocinar el amaranto debe estar tapado durante la cocción y, una vez que haya absorbido el agua, quítalo del fuego y dejarlo reposar por aproximadamente 10 minutos.

El amaranto lo puedes usar para rellanar alguna verdura. Foto: Archivo

Si eres de las personas que disfruta de los olores y los sabores intensos, entonces te recomendamos que añadas un trozo de alga kombu, cebolla y un tallo de apio al agua de cocción.

Una vez que la mezcla esté lista, podrás utilizarla para rellenar calabazas, tomates y berenjenas, pero también te brinda la oportunidad de hacer tortitas, sopas y hasta salsas. Sólo no olvides condimentar al gusto con sal, ajo y pimienta.

