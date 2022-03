Badabun: Paola Castillo revela entre lágrimas que fue atacada por unas bacterias tras cirugía estética | VIDEO

Paola Castillo, conductora y locutora, confesó la razón por la que, es estos momentos, no es parte Badabun, empresa en la que entró marzo del 2020.

Ella refirió que se unió a dicha plataforma digital después de que existieron señalamiento de acoso sexual, homofobia y explotación laboral y que la empresa estaba en una nueva etapa.

Castillo laboró por aproximadamente dos años. “Por el momento, he estado alejada de la empresa, no estoy laborando, no estoy haciendo lo que me gusta (...) me siento un poco triste porque no estoy cerca de mi empresa”, refirió.

La conductora dijo que ha recibido muchas críticas desde que se unió a la plataforma y llamó a la gente a ser más empáticos. “Decidí tomar una pausa, llevo un mes sin hacer lo que me gusta. Decidí empezar lo que puedo hacer desde mi casa porque quiero sentirme útil”, relató.

La también locutora enseñó que en su brazo tiene un catéter, “estoy recibiendo un tratamiento, me sometí a una cirugía plástica para retirar los implantes, porque me estaban molestando. Esta es la última cirugía que me pienso hacer en la vida, desafortunadamente no salió bien, me entraron unas bacterias a mi cuerpo y me están invadiendo, estás bacterias no me dejan volver a mi vida normal. Estoy recibiendo medicamentos tres veces al día”, confesó en un en vivo en sus redes sociales.

Ante la situación que vive ahora deben acudir personal especializado para poder recibir el medicamento. Ella se realizó una lipoescultura en febrero del 2021, proceso que compartió en sus redes sociales.

En Instagram compartió en sus historias que fue su quinto día de tratamiento y que el doctor le comentó que todo va bien.

“Me fui de Badabun para sanar, me fui para estar en casa con mis papás, estoy con mi familia (...) extraño mucho hacer videos y extraño trabajar. Pedí un tiempo para poder irme, pero quiero decirles que esta empresa me está respaldado, mis jefes están al pendiente de mí. Estos días realizaré contenido desde mi cuarto para poder sentirme útil. Les pido empatía”, finalizó Pao.

SIGUE LEYENDO:

Carolina Díaz de Badabun rompe en llanto al recordar el momento en que se quiso quitar la vida | VIDEO

Al borde del llanto, Lizbeth Rodríguez interrumpe boda de famoso influencer; así la sacaron de la celebración

El inesperado destape de Lizbeth Rodríguez; orgullosa de su anatomía en bikini nude