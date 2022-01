Al borde del llanto, Lizbeth Rodríguez interrumpe boda de famoso influencer; así la sacaron de la celebración

Durante la tarde del pasado jueves 20 de enero, la famosa creadora de contenido, Lizbeth Rodríguez se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de interrumpir en la boda de un reconocido influencer, pues al parecer no estaba de acuerdo con la celebración.

Como sabes, la joven alcanzó gran parte de su fama después de romper las distintas redes sociales con su transmisión en la que exponía las infidelidades de las personas. Tras su éxito apareció en un sin fin de transmisiones de televisión.

Lizbeth Rodríguez interrumpe boda

Hace unas horas, el programa de espectáculos Chisme No Like compartió la grabación que muestra el momento exacto en el que Lizbeth Rodríguez se presenta a una boda para pedirle a la novia que no acepte llegar al altar.

En las imágenes, las cuales se volvieron virales de manera inmediata, vemos a la experta en exponer infieles severamente preocupada por la celebración, pues al parecer sabe que no es lo correcto.

Frente a todos los invitados y justo antes de decir el "sí", Lizbeth Rodríguez le pide al novio que diga la verdad ya que la novia resultará perjudicada con la boda. Varios asistentes comenzaron a pedir que la sacaran del lugar.

"Dile lo que hiciste el fin de semana pasado. No te cases. No te quiere de verdad", se escucha decir a la reconocida creadora de contenido.

Tras exponer sus argumentos, varios elementos de seguridad retiran a la chica del lugar. Al momento de retirarse se escucha que sigue pidiendo a la novia que recapacite su decisión pues su pareja hizo algo el fin de semana.

Ante la mirada de incertidumbre del los invitados, Banaz -el novio y un reconocido youtuber- toma la palabra y ofrece una disculpa ante todo el público. Finamente dice que todo se trató de una broma provocando distintas reacciones entre los asistentes.

Como era de esperarse, la grabación se volvió viral de manera inmediata alcanzando millones de reproducciones en redes sociales. Algunos internautas aseguraron que la broma les salió bastante bien y otros dijeron que todo se vio bastante fingido.

