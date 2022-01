Bebeshita rescató un perrito de la calle y lo llama “Taquito”; está es la historia | VIDEO

Bebeshita se ganó el corazón de sus seguidores en TitTok al publicar un video en donde cuenta la historia de cómo recogió a “Taquito”, el nuevo perrito que la acompaña en su casa.

Daniela Alexis empezó diciendo a sus 4 millones de seguidores que encontró al perro cuando se dirigía a su trabajo en TV Azteca, mencionó que se detuvo en una transitada calle en la Ciudad de México pues estuvo a punto de atropellarlo.

“Me encontré a 'Taquito' a las siete de la mañana cuando iba camino al trabajo en Tv Azteca, y me lo encontré en Periférico, me paré en friega porque lo iba a atropellar”, describió.

Después dio a conocer que no tuvo mucha interacción con el, sino hasta que regresaba a su casa 12 horas después, enfatizó en que el perrito ahora estaba del otro lado de la calle, paraba el tráfico y era muy probable que alguien lo lastimara por lo que mejor decidió llevárselo.

“Estaba muy miedoso, ya cojeaba, no sé si lo habían pisado, atropellado y tomé la decisión de llevármelo porque dije ‘ya me lo encontré todo el día desde la mañana a la noche y le va pasar algo’, lo llevé al veterinario y lo dejé toda la noche”, dijo.

La ex participante de MasterChef Celebrity agregó que el veterinario le dio de comer y un baño, al día siguiente recogió a “Taquito” quien ahora se encuentra muy feliz con ella y hasta se sube a su cama.

Otra de las cosas que mencionó es que no sabe si quedárselo o no, pues tiene a una cerdita llamada “Albondiguita”, que es muy celosa y teme que no se lleven bien o que uno le haga daño al otro.

