Aristeo Cázares revela la relación que existe entre él y la “Bebeshita”

MasterChef Celebrity es un universo de ingredientes, de opiniones y retos contrarreloj, que pone a prueba a todas las personalidades que están ahí presentes, pero sin duda, nos resultaba poco usual ver una edición tan versátil como la de este año, donde lo mismo podía estar cocinando una actriz que un árbitro, o un comediante y un deportista, y eso se agradece infinitamente, porque demuestra que no solo el talento se focaliza en un aspecto de la vida, sino puede sorprendernos y abarcar mucho.

“Estoy acostumbrado a aprender cosas nuevas, pero creo que la cocina estaba muy abajo de mi check list de cosas por hacer y entrar a MasterChef fue mi oportunidad para ponerla en lo más TOP de cosas por hacer, porque aparte aprendes, te vuelves más sensible y parece que no, pero la cocina es un mundo totalmente diferente y no lo comprendes hasta que estás ahí metido y te das cuenta de lo que conlleva” Compartió Aristeo