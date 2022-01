¿Lizbeth Rodríguez tiene Sugar Daddy? VIDEO muestra sus lujosas vacaciones junto a hombre mayor

Lizbeth Rodríguez se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Playa del Carmen, en donde ha visitado algunos lugares paradisíacos y muy costosos. A pesar de que no ha ocultado su estancia en dicho lugar, se sabe poco sobre si esta acompañada, sin embargo, un video que circula en redes sociales asegura que la influencer ya tiene un Sugar Daddy.

La youtuber se lanzó a la fama al trabajar con la famosa productora de internet Badabun de donde también han salido otras celebridades y que ha causado mucha polémica. Por su parte, Lizbeth se colocó en el gusto de la gente debido a sus videos de 'Exponiendo Infieles', en donde salía a la calle y pagaba a los transeúntes para que la dejaran revisar sus celulares.

Posteriormente, la creadora de contenido se ha colocado en el ojo del huracán por diferentes situaciones, desde su pelea con Juan de Dios Pantoja, hasta su amistad con la conductora Laura Bozzo, quien fue prófuga de la justicia hace unos meses.

Lizbeth Rodríguez disfruta de unas vacaciones en las playas de Quintana Roo Foto: Especial

Lizbeth Rodríguez baila con misterioso hombre

Después de una larga temporada sin dar de que hablar, la youtuber y conductora vuelve a llamar la atención de los internautas después en redes sociales circula un video en donde se le ve bailando con un hombre mucho mayor que ella, por lo que los usuarios han asegurado que se trata de su "Sugar Daddy".

En el clip que se volvió viral, se puede ver a Lizbeth Rodríguez en la pista de baile mostrando sus mejores pasos de salsa, pues el grupo del restaurante está tocando 'Talento de Televisión' del cantante Willie Colón. Después se acerca un hombre canoso, con el que la influencer comienza a bailar alegremente.

Tras darse a conocer las imágenes, las personas de internet comenzaron a especular que la conductora de 'Exponiendo Infieles' podría estar saliendo con dicho hombre, el cual se ve que es mayor. En tanto, sus fans salieron a su defensa e indican que el sujeto sólo podría ser alguien que conoció en ese momento.

Hasta ahora, Rodríguez no ha dado ninguna declaración al respecto, pero recientemente aseguró que ya no le importa los rumores sobre ella. "Me importan muchas cosas, pero tu opinión no está en esa lista”, escribió en uno de sus tuits.

