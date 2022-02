Neymar Jr. se luce en el batimóvil y demuestra que podría ser el próximo Batman; ¡a un lado, Robert Pattinson!

Estamos a poco más de una semana del estreno en cines de The Batman, la película de Matt Reeves que significará el debut de Robert Pattinson como el justiciero de Ciudad Gótica, por lo que ahora todas las miradas están puestas en la que es considerada una de las cintas más esperadas del 2022.

Tanto el director como los protagonistas, Robert Pattinson (Bruce Wayne/Batman) y Zoë Kravitz (Selina Kyle/Gatúbela) ya emprendieron la gira para promocionar el filme y la parada de este lunes fue Francia, donde se llevó a cabo la premier de la cinta. Al magno evento se dieron cita cientos de fanáticos y celebridades, entre ellos el futbolista Neymar Jr., quien actualmente militar en el Paris Saint-Germain.

El astro brasileño demostró que es un gran fan de Batman y compartió una historia en su cuenta personal de Instagram desde la sala. De hecho, hace unos días fue su cumpleaños número 30 y recibió una cálida felicitación ni más ni menos que del mismísimo Bruce Wayne/Batman:

Sin embargo, el hecho de que ya haya visto la película no es lo más llamó la atención, sino las fotografías que compartió el director Matt Reeves, pues dejó en claro que si se lo propusiera, el deportista bien podría ser considerado para interpretar más adelante al hombre murciélago.

Matt Reeves difundió el momento exacto en que Neymar Jr. posa junto al batimóvil que Robert Pattinson conducirá en el filme, pero además sale junto al actor inglés, quien portaba un elegante atendo negro acompañado de un abrigo beige. A esta postal se unió Zoë Kravitz, quien lucía un elegante vestido negro y un elegante chongo que la hacía parecerse mucho a su madre, la también actriz Lisa Bonet.

El futbolista posó con los protagonistas de The Batman. Foto: @TheBatman

La estrella del PSG portaba un atuendo negro muy a su estilo, con una brillosa cadena plateada y una gorra negra. Sin duda, el outfit perfecto para subirse al legandario batimóvil, tal como lo muestran la siguientes fotos que compartieron Matt Reeves y la cuenta oficial de la película The Batman:

Neymar Jr. no perdió la opotunidad de subirse al batimóvil. Fotos: @mattreevesLA / @TheBatman

Lo que debes saber sobre The Batman

La película se estrena el próximo 3 de marzo a nivel mundial y significa el primer filme en solitario del hombre muricélago en la última década. Además de Robert Pattinson y Zoë Kravitz, contará con la participación de estrellas como Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Jeffrey Wright (Jim Gordon), Colin Farrell (Pingüino), Paul Dano (Acertijo), John Tuturro (Carmine Falcone) y Barry Keoghan (quien se rumora podría ser el nuevo Joker).

Esta cinta está completamente fuera del Universo Extendido de DC (DCEU) y no se une con alguna de las tramas anteriores que vimos en el cine. The Batman explorará una faceta que pocos han visto del justicieron de Gótica, pues abordará cómo fueron los primeros años de Bruce Wayne como el protector de su ciudad, aquellos en los que aún no tenía muy claros su objetivos y si su principal motivación era la justicia o la venganza.

Tal como lo hemos visto en los tráileres presentados por Warner, The Batman será una película oscura. Los críticos que ya la vieron aseguran que la trama es envolvente y tétrica, muy diferente a lo que habíamos visto antes en el cine o la televisión.

Robert Pattinson será el octavo actor en interpretar a Bruce Wayne/Batman, antes que él ya estuvieron figuras como Lewis G. Wilson, Adam West, Michael Keaton (quien retomará el papel este año en The Flash y Batgirl), Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale y Ben Affleck (quien se despedirá del personaje en The Flash).

SIGUE LEYENDO:

Encuentran mensaje oculto en el póster de The Batman; ¿qué es lo que dice?