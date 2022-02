Encuentran mensaje oculto en el póster de The Batman; ¿qué es lo que dice? | VIDEO

Tal parece que, al igual que en la última película del Hombre Araña "Spider-Man: No Way Home", se tienen altas expectativas para la cinta "The Batman", en la que el actor Robert Pattinson le dará vida al hombre murciélago. La espera se ha hecho larga para muchos, pues es uno de los personajes consentidos del mundo de DC Comics.

Ahora, para hacer más desesperante la cosa, se encontró que en el poster promocional, donde aparece Batman a lado de Catwoman (Zoë Kravitz) anunciando su estreno el próximo 4 de marzo, hay un mensaje oculto que sólo algunos pudieron percibir.

"¡Mensaje secreto de Riddler (El Acertijo) en el póster de Batman!", es como se titulo un video donde aparece la imagen, pero cuando la cámara se acerca, se pueden percibir algunas palabras que forman una extraña oración.

Las letras apenas si son visibles (Foto: captura de pantalla)

¿Qué es lo que dice el mensaje oculto?

En la parte superior izquierda, la persona que grabó el video descubrió el mensaje oculto que dice lo siguiente: "You are a part of this too” (Tú también eres parte de esto).

Asimismo, el usuario de Tik Tok @ian.scott le advirtió a los internautas "You guys won´t believe what’s on the new batman poster" (No creerán lo que hay en el nuevo póster de Batman).

Como era de esperarse, de inmediato se soltaron los comentarios con diversas teorías sobre lo que podrán encontrar en una de las películas que se retrasaron por culpa de la pandemia, pero que al igual, le dio el toque para que pueda ser todo un éxito en taquilla. Sólo resta esperarla y disfrutarla en la pantalla grande.

A simple vista no se puede ver el mensaje (Foto: captura de pantalla)

Hermosa comediante de la Época de Oro murió en trágico accidente con solo 33 años