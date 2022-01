Hermosa comediante de la Época de Oro murió en trágico accidente con solo 33 años

Uno de los rostros más hermosos que impactó al público de la década de los 20, 30 y parte de los 40 fue sin duda Carole Lombard, icónica actriz de la 20th Century Fox y Paramount que destaco por sus increíbles habilidades frente a la cámara y su inigualable belleza.

Jean Alice Peters, nombre verdadero de la histrión, comenzó su carrera en el mundo del espectáculo a muy temprana edad a pesar de encontrarse en un entorno familiar complicado (para la época), pues sus padres se habían divorciado y ella junto con sus hermanos quedaron bajo la custodia de su madre.

Fue antes de cumplir 13 años cuando Jean ya participaba como extra en películas mudas. Sin embargo, las cosas para ella mejorarían, pues tras ganar un certamen de belleza en su escuela, a los 15 años, se decidió a ser toda una estrella del séptimo arte.

Fue así como abandonó la escuela y adoptó el pseudónimo de Carol Lombard: en honor a una compañera del colegio y tomando el apellido de una amigo de su familia.

Carole Lombard, el nacimiento de una estrella

Tras entrar en negociaciones con la 20th Century Fox, Carole recibió un contrato de exclusividad. Entonces rodó las cintas “Marriage In Transit” y “Gold And The Girl”, ambas en el año de 1925. No obstante, a pasar de su buena fortuna, la vida le lanzaría una advertencia: sufrió un accidente automovilístico un año después, dejándole el rostro desfigurado, pues se estrelló contra el parabrisas.

La actriz tuvo que someterse a algunas cirugías estéticas que le dieron como resultado una cicatriz en la parte izquierda de la cara; tuvo que ocultarla con maquillaje y poses estudiadas para evitar exponerla frente a las cámaras. A pesar del desafortunado evento, Lombard pudo continuar su carrera siendo la década de los 30 la mejor para ella al grado de convertirse en la reina de las “screwball comedies”.

Algunas de las cintas en las que participó fueron:

“La Comedia De La Vida” - 1934

“Ahora y Siempre” - 1934

“Candidata a Millonaria” - 1935

“Al Servicio De Las Damas” - 1936

“La Reina De Nueva York” - 1937

“Dos Mujeres y Un Amor” - 1939

Los amores de Carole Lombard

La actriz de Indiana llegó al altar en 1931 con el famoso actor William Powell; sin embargo, parece que no se entendieron ya que dos años después se divorciaron. No obstante, parece que no terminaron tan mal, pues compartieron créditos en la cinta “Al Servicio De Las Damas” en 1936.

Carole Lombard se dio una segunda oportunidad en el amor en 1939 tras contraer nupcias con el actor Clark Gable, con quien tuvo en común su ingresó al mundo del espectáculo.

Carole Lombard y su trágica muerte

La felicidad de Lombard y Gable se trunco después de que ella perdió la vida en un accidente aéreo el 16 de enero de 1942; regresaba de Indiana tras haber asistido a apoyar las acciones bélicas contra Alemania. Tenía 33 años de edad cuando el avión se desplomó.

Fue así como se apagó una de las más prominentes estrellas que el cine norteamericano tuvo. Sus restos de la rubia descansan en Forest Lawn Memorial Park en Los Ángeles, California.

Nota sobre el accidente de Carole Lombard (Foto: Especial)

Con información de AlohaCriticón

