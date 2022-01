¿Por qué María Félix nunca trabajó en Estados Unidos?

Aunque figuras de la talla de Pedro Armendáriz o Dolores del Río tuvieron carreras exitosas en Estados Unidos, María Félix nunca fue vista en alguna producción de Hollywood.

El idioma no habría sido una barrera para la diva de la época dorada del cine mexicano, ya que cuando fue invitada a participar en películas francesas se tomó la tarea de hablar el lenguaje de esas zonas.

La tenacidad de "La Doña" es reconocida por propios y extraños, por lo que no debería sorprender a nadie que en caso de haber querido entrar en esta industria lo habría conseguido.

Sin embargo, durante una entrevista, la estrella explicó la verdadera razón por la cual nunca se inmersa tras las lentes del máximo circuito del cine en el mundo.

"La Doña" tuvo varios papeles en el extranjero.

No supieron cómo llegar a ella

No es que la diva del cine de oro no estuviera interesada en aparecer en una de estas cintas, sino que las ofertas que le hicieron llegar no cumplían con sus expectativas.

"Me ofrecían roles de india", dijo.

Con esto, la estrella de Enamorada se quejaba de que no había un papel que valiera la pena o le ofreciera un reto mayor al que tenía en el mercado mexicano.

Quién su la supo convencer fue las industrias de Francia, Venezuela Italia, España y Argentina, para las cuales el idioma nunca fue una barrera, debido a que llevo a cabo el papel que le encomendaron sin importar los acentos o el idioma.

Muestra de esto es La pasión desnuda, una cinta argentina en la que interpretó a una mujer que ingresó a trabajar a un convento para estar cerca de su hija, quien la cree muerta, y termina enamorándose de un médico.

Para Italia, "La Doña" protagonizó Mesalina, en la cual hacía el papel de la esposa del emperador romano Claudio, mientras que para Francia encarnó a Lola Castro, una bailarina que trabaja en un establecimiento nocturno, para la película French Cancan.

Ejemplos como estos hay varios, ya que lo que interesaba a la actriz es que su trabajo impactara y además le permitiera retarse a sí misma, lo cual nunca obtuvo en el mercado de Estados Unidos.

