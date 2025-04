Critican a Biby Gaytán y Eduardo Capetillo por no acudir a la boda de su hija Ale Capetillo con Nader Shoueiry

Vía Instagram, Ale Capetillo informó que le dio el “sí” a Nader Shoueiry el pasado viernes 11 de abril en su boda civil efectuada en Madrid, España. Aunque la pareja está feliz por su enlace nupcial, usuarios critican a los padres de la novia, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, porque fueron los ausentes de la celebración.

La boda civil de Ale Capetillo y Nader Shoueiry es tendencia en redes sociales, ya que la revista ¡Hola! tuvo la exclusiva y en su cuenta de Instagram brindó detalles de la celebración bajó la siguiente leyenda: “Una celebración íntima que fusiona sensibilidad y estilo en la que los novios invitan a vivir un cuento de amor moderno”.

A pesar de esto, usuarios notaron y destacaron que Eduardo Capetillo y Biby Gaytán no acompañaron a Ale Capetillo y Nader Shoueiry en su boda civil y en la publicación de ¡Hola! se leen comentarios como los siguientes: “Nunca entenderé por qué los padres de Ale no viajan a España”, “¿y tus papás y los papás de Nader?” y “de los días más importantes de Ale y los papás, ausentes”.

Vía Instagram, usuarios reaccionaron a la ausencia de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo en la boda civil de su hija Ale Capetillo. Foto: captura de pantalla Instagram Ana Paula Capetillo.

Por qué Biby Gaytán y Eduardo Capetillo no fueron a la boda de su hija Ale Capetillo

Las críticas negativas y cuestionamientos para Eduardo Capetillo y Biby Gaytán se extendieron en redes sociales porque Ana Paula Capetillo publicó una galería de fotos en las que se aprecian momentos de la boda civil, ya que tanto ella como Eduardo Capetillo Jr. acudieron a la celebración para entregar a Ale Capetillo.

“¿Y los papás? ¿Una boda sin papás? ¡Qué está pasando!”, “¡la boda civil es la más importante y no están los papás!” y “los papás por qué no están ahí”, comentaron cibernautas en la publicación de Ale Capetillo. De momento, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán no han reaccionado a las críticas negativas y se desconoce por qué no estuvieron presentes en la boda civil de Ale Capetillo y Nader Shoueiry.

Ana Paula Capetillo y Eduardo Capetillo Jr. entregaron a Ale Capetillo en su boda civil con Nader Shoueiry. Foto: Instagram Ana Paula Capetillo.

Usuarios defienden a Biby Gaytán y Eduardo Capetillo por no asistir a la boda de Ale Capetillo

Así como hay críticas negativas también hay comentarios a favor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo porque algunos usuarios recordaron que han apoyado a Ale Capetillo en la planeación de su boda religiosa que se efectuará el próximo 24 de mayo en México. La influencer ha documentado esto en Instagram, lo que evidencia que sus padres están involucrados en la organización.

Además, cibernautas destacaron que Ana Paula Capetillo y Eduardo Capetillo Jr. viajaron a Madrid, España, para acompañar a Ale Capetillo en su boda civil con Nader Shoueiry, así que fueron en representaciones de sus padres.