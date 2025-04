Junior H triunfa junto a Peso Pluma y Tito Double P en Coachella, pero sin cantar narco corridos

Junior H hizo historia este domingo al presentarse en el escenario principal de Coachella, consolidándose como una de las figuras más destacadas del regional mexicano en el ámbito internacional. Pero algo que definitivamente llamó la atención de su espectáculo es que no cantó un solo narcocorrido ante las prohibiciones emitidas por el gobierno de Estados Unidos y México.

Junior H no estuvo solo, durante su presentación estuvieron como invitados Tito Double P, con quien interpretó 5-7 y Peso Pluma, con quien cantó Luna y Disfruto lo Malo. Juntos hicieron vibrar al público del Coachella, uno de los festivales de musica más importantes de Estados Unidos.

Ante lo ocurrido el 11 de abril en la Feria de Texcoco durante la presentación de Luis R. Conriquez, cuando los asistentes enfurecieron debido a que el cantante se negó a cantar narcocorridos. Los intérpretes optaron por un repertorio alejado de esos temas para no exponer su legalidad en Estados Unidos y también se apegaron a las indicaciones de la presidenta de México.

Cabe destacar que el gobierno de México no prohibió los narcocorridos, sin embargo, Claudia Sheinbaum aclaró que busca promover otro tipo de canciones que no hagan apología al narcotráfico y la violencia. Mientras que en Estados Unidos sí ha comenzado a censurarlos y ha amenazado con retirar visas de trabajo a los artistas que no se apeguen a lo solicitado.

Foto: Instagram @coachella

Junior H triunfa en Coachella sin narco corridos junto a Peso Pluma y Tito Double P

Junior H ha alcanzado la fama musical en el género bélico y muchas de sus canciones son narcocorridos, pero en Coachella demostró que esos no son sus únicos éxitos. En su lugar, ofreció una selección de temas que enaltecen sus raíces y la evolución del género regional mexicano con canciones como Mientras Duermes, Rockstar, La Cherry y Las Noches.

La actuación de Junior H en Coachella 2025 fue histórica ya que se convirtió en el único artista latino en el escenario principal durante el primer fin de semana del festival. Pero eso no es todo, el cantante tiene programada una segunda presentación en Coachella el domingo 20 de abril.

¿Cómo ver la presentación de Junior H en Coachella 2025?

Si te perdiste la presentación de Junior H en Coachella o quieres revivir el momento, el festival guarda cada una de las transmisiones en vivo a través de su canal oficial de YouTube. En la plataforma podrás ver en tiempo real todos los escenarios para que no te pierdas a ninguno de tu artistas favoritos.