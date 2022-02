The Batman: El Acertijo de Paul Dano está inspirado en este famoso asesino serial

The Batman es sin duda una de las películas más esperadas de 2022. Y es que los amantes del justiciero de Ciudad Gótica han tenido que esperar más de 10 años para tener una cinta en solitario de su héroe, por ello todas las miradas están puestas sobre Robert Pattinson, quien debutará como el personaje que nació en los cómics de DC.

Será el 3 de marzo cuando The Batman llegue a los cines de todo el mundo y contará cómo fueron los primeros años de Bruce Wayne como el vigilante de la ciudad que lo vio crecer. Y es que antes de ser el protector de Gótica, el joven fungió como detective y se infiltró en las esferas más bajas de la sociedad, aún sin rumbo fijo y sin tener claro si lo que buscaba era justicia o venganza.

Esta cinta, protagonizada por Robert Pattinson, también cuenta con la participación de estrellas como Zoe Kravitz, quien será Selina Kyle/Gatúbela; Andy Serkis, quien dará vida a Alfred Pennyworth, y Jeffrey Wright, quien será James "Jim" Gordon. Mientras que del lado de los villanos estarán el Pingüino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) y el Acertijo (Paul Dano).

El oscuro origen del Acertijo de Paul Dano

Este último villano, a quien hemos visto en los tráileres de la película poner en apuros a Batman gracias a sus mensajes anunciando que se desenmascarará pronto "la verdad", sin duda luce diferente a como lo recordamos cuando Jim Carrey lo interpretó en la cinta Batman Forever de 1995, cuando el Caballero de la Noche era el actor Val Kilmer.

La razón por la que este personaje de los enigmas tiene una apariencia más oscura es porque Matt Reeves, el afamado director de la película, se inspiró en un famoso criminal para crearlo. El genio detrás de The Batman reveló durante una entrevista con MovieMaker que su Acertijo tiene su base en el Asesino del Zodiaco, quien atemorizó California hacia finales de los 60 y quien se cree que mató al menos a 37 personas.

Este popular criminal de Estados Unidos solía burlarse de las autoridades y los medios de comunicación enviándoles cartas con códigos y acertijos para descifrar. Todos estos escritos tenían un signo distintivo: un círculo atravesado con una cruz y la firma "Asesino del Zodiaco".

La primera carta que envió fue en 1969, tras haber matado en diciembre del año anterior a dos parejas de adolescentes. En ella advirtió que mataría a más gente si nadie descifraba su mensaje. Nadie pudo hacerlo, por lo que continuó asesinando personas y enviando cartas con acertijos al tiempo que se responsablizaba de los crímenes. En total es sospechoso por 37 muertes, aunque solo se pudieron atribuir cinco de ellas.

Hasta ahora, han circulado retratos hablados del Asesino del Zodiaco y varios teorías en torno de su identidad, pero ninguna de ellas ha sido comprobada, pese a que varios hombres que se parecen al dibujo fueron señalados de ser el asesino serial. Matt Reeves analizó su caso y decidió que su Acertijo retomaría aspectos de este criminal, por ello en los avances de la cinta lo vemos enviando mensajes con códigos para descifrar.

Retrato hablado y una mensaje enviado por el Asesino del Zodiaco. Fotos: Especiales

La triste historia del Edward Nashton en The Batman

En The Batman el personaje del Acertijo tendría un origen muy dramático, esto de acuerdo con el libro Before the Batman: An Original Movie Novel (The Batman), que recientemente fue publicado por Penguin Random House, el cual cuenta un poco sobre la trama de la película de Matt Reeves, y en la que justo se detalla el origen del villano que interpretará el actor Paul Dano.

Según la novela, Edward Nashton, verdadero nombre del Acertijo, estudió la secundaria con Bruce Wayne y cantaba en el coro de la escuela. Era un niño retraido que siempre llevaba consigo un libro de crucigramas o acertijos, los cuales resolvía cuando estaba solo. Los compañeros solían molestarlo y lo llamaban "Ed-weird" (Ed-raro), explica The Direct.

Edward también era huérfano, por lo que dejó el coro y se propuso trabajar y estudia para mantenerse solo. En un inicio quería estudiar contabilidad forense, ya que soñaba con resolver acertijos ya a nivel profesional; sin embargo, el destino lo llevó a ser repartidor de alimentos por toda Ciudad Gótica.

No se sabe si Bruce tiene una estrecha relación con Edward durante la infancia, pero al parecer la envidia que éste siente por el vástago de la familia Wayne será motivo suficiente para ser su rival y torturarlo psicológicamente con sus acertijos que por momentos parecen no tener respuesta. Eso sólo se podrá ver en la película The Batman, cuando se verifique cuánto de lo que está plasmado en el libro aparece en pantalla.

Algunas teorías dicen que el hecho de que el villano mande mensajes diciendo que desesmascarará la verdad detrás la millonaria familia, está inspirado en el cómic de DC "Batman: Los pecados del padre", en el cual Bruce descubre que su padre en realidad fue uno de los villanos más malvados de Ciudad Gótica y por ello entra en crisis.

Ante este panorama, Bruce decide compensar a todas aquellas personas a quienes Thomas Wayne hizo daño. Esto quizás explicaría por qué en los tráileres de The Batman, el personaje interpretado por el actor inglés Robert Pattinson luce tan angustiado cada que aparece un mensaje del Acertijo.

Póster oficial del Acertijo. Foto: @TheBatman

