JIM CARREY: Así luce el popular actor que le dio vida a La Máscara y al Acertijo a sus 60 años | VIDEO

Uno de los personajes más famosos en las películas de los años 90 y de la primera década de los 2 mil, llegó a su cumpleaños número 60 con el mismo carisma y simpatía que le ganó ser uno de los actores más codiciados por los productores de cine en Hollywood.

Nos referimos a Jim Carrey, quien el día de hoy cumple 60 años y como dice él mismo, está en los sesenta y muy sexy.

No es para menos, el actor es uno de los grandes entre la farándula hollywoodense, se ha dado la oportunidad en los últimos años en escoger sus proyectos, pero mientras tanto, las generaciones de hoy y ayer, reconocen al actor por cintas como “La Máscara” a lado de la súper sexy, Cameron Díaz, “Dr. Cable” por la que recibió 20 millones de dólares (todo un récord en su momento), “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos”, “Kick Ass 2” a lado de Aaron Taylor Johnson y desde luego sus participaciones en “Todopoderoso” y la tercera entrega de la trilogía de Batman de los 90, interpretando al Acertijo.

Esa carrera le ha dado no solo reconocimiento mundial entre millones de personas, sino toda una fortuna, la cual ha tratado de mantener a flote, a pesar de dos divorcios, una hija, una exmujer ambiciosa y una fama de hombre complicado que lo ha hecho apartarse de Hollywood en los últimos tiempos.

Sin embargo, sus fans le recuerdan que no siempre puede estar en la sombras y con el video que publicó el día de hoy para mencionar la fecha de su cumpleaños, el actor recibió también cientos de comentarios de los fans de DC Comics, para que encarne a uno de sus villanos más grandes, sino que el más grande.

It’s ma birthday! Whoohoo! I’m old but I’m gold! I Love you all!!!

¿Un Joker más comediante?

Así es, los fans de Batman, piden que Carrey deje por un momento su retiro personal y se ponga en los zapatos y traje del icónico Joker, tomando en cuenta que el nuevo Acertijo de Paul Dano, no está disponible, Carrey podría darle un toque maquiavélico al villano alter-ego del Hombre Murciélago.

Sin embargo, todo esto no es más que un rumor y deseos de los seguidores, ya que por el momento no se tiene previsto sacar a un Joker nuevo en el universo DC, (al menos no lo sabemos aún), y Carrey parece ser que se encuentra muy a gusto, como alguna vez lo dijo su exesposa, Melisa Womer, disfrutando de la fama, soltero.

El actor como les mencionamos se encuentra alejado del cine por el momento y no son pocas las opciones que se le han presentado, sin embargo, sus problemas depresivos y de bipolaridad, lo han hecho tomar un camino distinto que esperemos pronto termine para verlo de nuevo en pantalla.

