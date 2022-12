Bad Bunny: Ticketmaster tendrá que reembolsar un 20% extra a fans que no entraron al concierto, anuncia Profeco

Tras el caos vivido durante el primer concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México y las escenas de tristeza que se registraron en el Estadio Azteca por los miles de fanáticos que no pudieron ingresar por problemas con sus boletos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que la empresa encargada de administrar las entradas, Ticketmaster, deberá dar una compensación a los afectados de al menos 20% del precio pagado, en términos del artículo 92 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual consagra ese derecho cuando la prestación de un servicio sea deficiente, no se preste o proporcione por causas imputables al proveedor.

Este sábado 10 de diciembre, Ticketmaster informó que reembolsará el costo total de los boletos a las personas que no pudieron ingresar al concierto del reguetonero puertorriqueño. La empresa explicó lo que pasó y dijo que trabajaba en colaboración con la Profeco para esclarecer lo sucedido y ofreció una disculpa a los fanáticos afectados.

La empresa informó a la dependencia que ha recibido mil 600 solicitudes de reembolsos por personas que no pudieron ingresar al concierto del Conejo Malo. Por su parte, Ricardo Sheffield , titular de la Profeco, dijo que siguen abiertos a recibir más en caso de que los afectados aún no las hayan presentado. Se agregó que el 9 de diciembre solo siete personas buscaron a la dependencia para reclamar por no poder accesar a show.

Miles de personas no pudieron entrar al concierto. Foto: Cuartoscuro.

El funcionario agregó que no es un tema de fraude o de engaño, por lo que es total responsabilidad de Ticketmaster responder por el caos generado a las personas que compraron sus boletos en los canales oficiales.

Sheffield agregó que esta no es la primera vez que la empresa incurre en sobreventa, recordó que hay una acción colectiva por esta causa. Adelantó que Ticketmaster será multada, aunque aún no se define el monto, podría ser el equivalente al 10% de sus ventas de 2021.

Para evitar que se repitiera el caos afuera del Estadio Azteca, la Profeco realizó un operativo especial en el Coloso de Santa Úrsula. La dependencia pidió a la empresa tomar todas las medidas a su alcance para evitar afectaciones injustificadas a los asistentes que cuenten con boletos legítimos.

En ese mismo tenor, la empresa encargada de la boletería, también emitió recomendaciones para los asistentes al segundo show, entre ellas no acudir si no se tenía un boleto comprado previamente, para evitar cualquier situación de fraude con los revendedores.

