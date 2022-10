Extrañas luces en China aterrorizan en pleno día a sus habitantes, ¿extraterrestres?

Internautas de todo el mundo están atestiguando extraños sucesos en el cielo de nuestro planeta algunos de ellos considerados ya como "extrañas señales" de que nos encontramos ingresando a una nueva era en la que estaría próximo un primer encuentro con seres de otras razas, e incluso de otros planetas, en lo que promete convertirse en una cercana interacción con seres considerados hasta ahora "extraterrestres".

Fueron los habitantes de la ciudad de Jiache, ubicada en la provincia de Guizhou, China, quienes presenciaron este extraño suceso pocas veces visto pero que alertó a sus habitantes, así como a los internautas de todo el mundo, sobre lo que podría estar próximo a ocurrir. En redes sociales publicaron una serie de videos en donde se ven extrañas luces que destellan en el cielo con gran intensidad y a plena luz del día.

Las grabaciones, que habrían sido grabadas este mes, se han vuelto virales este lunes en las redes sociales y en ellas se observan numerosos objetos no identificados irradiando luz por entre las nubes de la contaminada ciudad de Jiache. En la grabación se observa a los transeúntes detenerse en las calles para tratar de identificar de qué se trata, al tiempo que otros más aprovechan para grabar el evento con sus celulares antes que desapareciera de su vista.

Luces y objetos desconocidos aterrorizan a habitantes de China

En uno de los video se observa a un grupo de personas que se detienen en medio del a calle para mirar en dirección de las densas nubes grises que cubren el cielo matutino de Jiache mientras son testigos del extraño suceso ocurrido a la luz del día “fuera de este mundo”.

Transeúntes grabaron l extraño fenómeno en el cielo. FOTO: Especial

Aunque el video solo dura 9 segundos fue suficiente para que una vez publicado en Twitter se originara un intenso debate entre los internautas que aseguraban que extrañas cosas estaban ocurriendo en el cielo de China y a este tipo de luces les encontraron cierto parecido a “ciudades holográficas”.

Mientras que algunos usuarios aseguraban que lo que se apreciaban en el video no era más que el reflejo de la luz solar en un edificio y lo demás era solo niebla; otros indicaron que se trata del proyecto Blue Beam o "Rayo Azul", una teoría de conspiración desarrollada por el investigador canadiense Serge Monast.

Estas luces parpadeaban con intensidad. FOTO: Especial

Según esta teoría, que involucra al Gobierno de los Estados Unidos, autoridades de este país realizan diversas acciones para configurar un caos entre los habitantes del planeta y de esta manera crear un nuevo orden mundial. De acuerdo con otros internautas se trataba de cristales de hielo reflejando el solo uno de los famosos espectáculos con drones que se suelen realizar en el país.

"Lo que a mí me sorprende no son las luces en las nubes, sino la horrible calidad del aire"; "Eso lo vi en una película y se murieron todos"; "Ese es el ojo de Sauron que todo lo ve y no está contento con Xi Jin Ping" y "Cada vez son más los avistamientos algo nos querrán decir," han sido solo algunos de los mensajes que publicaron en el post.

Las luces brillaban entre el cielo oscurecido por la contaminación. FOTO: Especial

