¿Se confirma la existencia de extraterrestres? Filtran material de avistamientos hechos por pilotos

Una serie de grabaciones del control del tráfico aéreo filtradas dan cuenta de incidentes con Ovnis. De acuerdo con Ben Hansen, ufólogo y conductor de Discovery, el material fue grabado durante este verano, pero recientemente se difundieron. En varios clips se puede escuchar a experimentados capitanes hablar de luces brillantes que se movían de forma extraña.

Estos extraños avistamientos fueron registrados por aeronautas y por un antiguo piloto de F-18 que volaban en rutas entre Japón y Hawai, y el audio de los pilotos comunicando los extraños avistamientos fue recogido por la Administración Federal de Aviación. Algunos pilotos incluso intentaron filmar sus inquietantes avistamientos de tipo alienígena desde la cabina de su vehículo, según un artículo del diario Daily Star.

Documentaron objetos brillantes

Lo que vieron fueron grupos de entre tres y cinco objetos brillantes, que parecían volar por el cielo en lo que fue descrito por una persona como un "fenómeno aéreo no identificado" (FANI), sin embargo, esto no quiere decir que sean naves extraterrestres.

Se puede escuchar en el audio al piloto Mark Hulsey, que dijo: "Tenemos unos aviones hacia nuestro norte y está dando vueltas en círculos, a mucha más altura que nosotros. ¿Alguna idea de lo que son?". A continuación, se oye a Control responder: "Uh, no, no la tengo. No está entrando en ningún espacio aéreo militar ni nada. No estoy seguro".

Estos alistamientos no confirman la existencia de extraterrestres. Foto: Especial.

Se oye entonces al piloto Hulsey describir "tal vez tres aviones" en el aire con él, y sólo 20 minutos después añade "ahora hay como siete de ellos". Otro piloto, Chris Van Voorhis, de 63 años, dijo haber visto objetos similares y, en declaraciones al periódico Daily Mail, afirmó: "Las otras aerolíneas decían: 'Oye, ¿estás viendo lo mismo que nosotros? Eran luces que se encendían con mucha intensidad".

El fenómeno cambiará de nombre

En 2021, tras el reciente informe de la agencia nacional de inteligencia estadounidense, se llamarán FANI (Fenómenos Atmosféricos No Identificados), para que la descripción sea más acertada.

Hoy en día el fenómeno ha sido reconocido, pero eso no significa necesariamente que los gobiernos reconozcan la existencia de vehículos extraterrestres, pero hace unos años muchos pilotos evitaban referirse a ello porque podría afectar a su carrera. Las cosas han cambiado tanto que incluso hay una nueva denominación establecida oficialmente por el Pentágono, con lo que se pretende tratar el asunto desde una perspectiva formal y respetable.

