Apple Music agrega un modo de karaoke para estas fiestas navideñas

Cada día que pasa nos acerca más a las fiestas decembrinas, y uno de los elementos que no nos puede faltar para Navidad y Año Nuevo, es el indispensable karaoke. Por ello, Apple Music ha introducido una función espectacular que hará tus noches más divertidas y entretenidas. Hablamos de "Cantar", herramienta que nos ayudará a ajustar los niveles de voz, compartir múltiples vistas de las letras a interpretar, ya sea de forma individual o a dúo, además de la "iluminación" de las palabras que van al ritmo de la tonada. Además de estos beneficios, podremos sintonizar nuestra aplicación con el nuevo Apple TV 4K o cualquier otro replicador de imagen compatible con esta actualización.

Antes de que finalice el 2022 podremos cantar las mejores tonadas en algunas de las 50 listas de reproducción que Apple tiene para nosotros. FOTO: Apple

“La experiencia con las letras de Apple Music es consistentemente una de las características más populares de nuestro servicio”, dijo Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music y Beats de Apple. “Ya sabemos que a nuestros usuarios de todo el mundo les encanta seguir sus canciones favoritas, por lo que queríamos desarrollar esta oferta aún más para permitir una mayor participación en torno a la música a través del canto. Es realmente muy divertido, a nuestros clientes les va a encantar”.

Apple Music Karaoke cuenta con cuatro pilares en su interfaz de reproducción

Voces ajustables: los usuarios de la aplicación podrán controlar los niveles vocales de una canción. Así tendrán la opción de cantar junto con la voz del artista original, tomar la iniciativa o mezclarla con millones de canciones del catálogo de Apple Music.

¿Para qué dispositivos está disponible?

Desgraciadamente y debido a la naturaleza de esta actualización, también traen consigo unas limitantes. Por ejemplo, no todas las canciones de la plataforma estarán disponibles para cantar, además solo los teléfonos celulares de la versión 11 en adelante y iPads de la novena edición y posteriores podrán visualizar la función extra de "Cantar". Cabe destacar que esta herramienta no es exclusiva para dispositivos móviles con el sistema operativo de iOS, puesto que la podremos usar en equipos Android de gama media a alta o más actuales. Aunque debemos aclarar que en éstos no será posible ajustar el nivel de voz, pero sí podremos personalizar todo lo relacionado con la letra de la canción.

Todas los equipos de Apple de última generación serán compatibles con la novedosa función. FOTO: Apple

El nuevo karaoke de Apple no es exclusivo de la compañía de la manzanita, puesto que el competidor directo y con más usuarios, Spotify, se nos adelantó. Solo que la app de origen sueco se enfoca más en calificar nuestras habilidades vocales que en disfrutar de una actividad recreativa. Para verificar que eres de los pocos afortunados que ya tiene a su disponibilidad esta novedosa función, puedes ingresar a la plataforma, verificar si cuentas con las 50 listas de reproducción cuyo contenido estará conformado de grandes éxitos adaptados a esta nueva interfaz, o buscar el ícono de micrófono al reproducir una canción.

Esta función tardará unos días en llegar a todos los dispositivos de todo el mundo, pero Apple nos prometió que antes de que inicien las famosas fiestas decembrinas, tendremos en nuestros dispositivos la nueva función de "Canta".

