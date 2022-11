FOTOS: ocho productos de los grandes tecnológicos que nunca vieron la luz

SimpleGhar, sitio web de análisis de productos, nos acaba de regalar una vista al futuro de los productos tecnológicos más extraordinarios y extravagantes que los grandes de la industria tenían ocultos. Con solo las patentes y una breve descripción de funcionamiento, le podremos echar un vistazo a las herramientas que nos trasladan a un plano moderno. Recordemos que este sector siempre tiene conceptos nuevos y revolucionarios que debido a diversos factores no llegan al mercado comercial. Ya sea por falta de interés, por la coyuntura y las necesidades que acontecen al día a día, entre otros. Algunas ideas están demasiado adelantadas a su tiempo, mientras que otras simplemente resultan inviables de producir. Sin embargo, al explorar algunos de los conceptos de productos, podemos visualizar que nos depara la tecnología.

¿Cómo se dio la idea?

La compañía analista de productos quería explorar cómo serían algunos de los dispositivos patentados más interesantes si se pusieran en producción. Así que le encargó a un equipo de diseñadores tomarse algunas licencias creativas e interpretar los planos y nombrarlos. Estas ocho ilustraciones muestran lo que las Gigantes Tech habían previsto para un futuro no tan lejano. Desde los hologramas realistas utilizados en la industria del entretenimiento hasta las personalidades de IA que se encuentran en millones de hogares en todo el mundo, la tecnología avanza a un ritmo acelerado. Además, los desarrollos tampoco muestran signos de desaceleración.

La industria de la tecnología siempre tiene conceptos de productos nuevos y revolucionarios, pero algunos nunca llegan al mercado. FOTO: Pexels

Por cada lanzamiento de un nuevo producto brillante, hay innumerables innovaciones en proceso. Aunado a esto, se sabe que, en medida que los ingenieros de Silicon Valley, Beijing y Seúl continúan ampliando los límites de lo que creemos que es posible, vemos saltos agigantados en la industria de la tecnología. Sin embargo, no todos estos proyectos verán la luz del día. Por ello, con un ojo en el futuro y un dedo firme en el pulso, SimpleGhar utilizó la herramienta de búsqueda de patentes de Google, y complementó la investigación con información en la red, sobre nuevos productos, rumores y filtraciones. Con esto puso en marca ocho diseños que muestran lo que los nombres más importantes de la tecnología habían previsto para nuestro futuro no muy lejano.

Apple iMag: juegos móviles como nunca antes

A medida que Apple busca nuevos desarrollos en la industria de los juegos, su objetivo es mejorar la usabilidad y la funcionalidad de sus dispositivos portátiles. El kit de accesorios para juegos iMag consta de una gama de accesorios magnéticos que permiten a los jugadores subir la apuesta, cambiar la pantalla y experimentar un control de juego inigualable. Con una variedad de archivos adjuntos en preparación, la empresa de la manzanita busca reinventar la consola de juegos portátil. Desde controladores y empuñaduras hechos a medida hasta proyectores de pantalla y soportes, el kit de accesorios para juegos iMag permitirá a los jugadores gamers su interfaz y configuración de control para que se adapte mejor a al título predilecto. Se supone que estos accesorios variados se conectarán magnéticamente a un dispositivo Apple, lo que permitirá a los usuarios intercambiar su configuración según como les gustaría jugar.

Este accesorio puede proporcionar una interfaz física para controlar las actividades del juego en el dispositivo, a manera de que la pantalla permanezca al menos en gran parte sin obstrucciones durante el juego. FOTO: SimpleGhar

Los accesorios que pueden mejorar una funcionalidad específica de un dispositivo electrónico. FOTO: SimpleGhar

Desviación óptica de Facebook: videollamadas preparadas para el futuro

Las videollamadas se han convertido parte de nuestro día a día. Aparatos como Alexa ya lo hacen indispensable para comunicarse desde dispositivos futuristas y enfocados a ello. Aunado a esto, los teléfonos inteligentes cuentan con mejores cámaras para que las aplicaciones dedicadas a esta actividad, como: Hangouts de Google, FaceTime de Apple, WhatsApp, Skype, Discord, Zoom, Houseparty, Jitsi, entre las redes sociales de tendencia; cuenten con una mejor experiencia de llamada, pero Facebook lo llevó a otro nivel y presentó una cámara levitante. Si bien las conferencias virtuales pueden ayudar a unir a las personas, tienen sus limitaciones . Es por eso que Meta está desarrollando la deriva óptica que no conoce límites, otorgándole al usuario la libertad de comunicación como si estuvieran juntos en la misma habitación.

La levitación es posible debido a uno o más imanes que, cuando el dispositivo está en uso y los electroimanes están activados, se repelen entre sí lo que hace que la unidad "flote". FOTO: SimpleGhar

El dispositivo está pensado para que los usuarios puedan hacer una llamaday que la cámara les mantenga enfocados automáticamente. FOTO: SimpleGhar



Con la deriva óptica, Facebook tiene como objetivo desterrar los ángulos, la iluminación o el sonido malos y librar a las videollamadas de la naturaleza rígida y formal que a menudo pueden imponer. A diferencia del software de video tradicional, el Optical Drift será totalmente de manos libres y no estará restringido por un campo de visión fijo, como lo encontraría en una cámara web tradicional. Este aditamento levitará sobre su centro utilizando electroimanes, con la capacidad de girar 360 grados. El usuario simplemente tiene que configurarlo en una ubicación conveniente y luego moverse libremente sabiendo que la cámara sigue su movimiento y se ajusta para mantenerlo en el centro del cuadro y siempre enfocado.

Google Palm Reader: tomando el futuro de la comunicación en sus propias manos

A pesar del desafortunado lanzamiento de la compañía con el buscador más usado en el mundo, Google Glasses en 2014, parece que aún no le dan la espalda a la innovación tecnología. El Palm Reader utiliza un conjunto de gafas inteligentes para proyectar datos en una superficie, como la palma de la mano del usuario. Luego puede leer y registrar cualquier información imputada por el usuario como si estuviera usando un dispositivo de pantalla táctil. Para las personas en constante movimiento, esta tecnología podría ofrecer beneficios incalculables.

Describe el proyector como uno tipo "láser" que podría, en algunas ocasiones, proyectar un teclado QWERTY completo. FOTO: SimpleGhar

La proyección puede transmitir información y opciones de entrada directamente en la palma de la mano del usuario. Desde enviar un mensaje rápido hasta reservar una mesa en un restaurante. Además, este artilugio presume de brindar una experiencia digital rápida y sin la necesidad de una pantalla o un dispositivo portátil tangible. Funciona a través de un proyector en un lado de las gafas, además tendrá una cámara para grabar y procesar información en el otro lado. También señala en la descripción que empleará tecnología infrarroja para rastrear el movimiento y tener una mayor precisión además de un procesamiento de datos más rápido.

La cámara puede detectar cuando la manecilla de la pantalla se está moviendo e interpretar los movimientos como entradas al dispositivo de entrada virtual, y/o realinear la proyección. FOTO: SimpleGhar

Apple iShield: hacer que las pantallas rotas sean cosa del pasado

En 2007, Apple lanzó el primer iPhone, con su innovadora pantalla táctil y su elegante diseño. Desde que salió al mercado, millones de usuarios han experimentado display rotos, agrietados y rayados como resultado de caídas inevitables. Tras 15 años de sufrimiento, la compañía de la manzanita ha ideado un ingenioso sistema de seguridad para acabar por fin con este tipo de accidentes. El iShield vendría integrado en todos los nuevos dispositivos Apple. Consiste en un conjunto simple pero altamente efectivo. A través de pasadores de protección de pantalla retráctiles amortiguarán y protegerán el display en caso de impacto para evitar roturas. La clave de esta tecnología es la capacidad del dispositivo para detectar cuándo está en caída libre, lo que activará automáticamente el sistema de defensa.

Cuando el sensor detecta un evento de caída, los protectores de pantalla se mueven de la posición retraída a la extendida, funcionando como un amortiguador. FOTO: SimpleGhar



Una vez activados, los pines se desplegarán, girando sobre su eje en cada uno de los puntos de tensión de la pantalla para actuar como un amortiguador entre el dispositivo y el piso. Una vez a salvo el equipo se retraerán las protecciones cuidadosamente y no será necesario activarlo de una forma manual. Lo que también es interesante aquí, es que las lengüetas pueden estar formadas por materiales flexibles o rígidos, como plástico, metal o materiales de película fina.

Al menos tendría un solo sensor dedicado a detectar cuando el dispositivo electrónico está sujeto a un evento de caída. FOTO: SimpleGhar

El MonoWheel: el viaje sin complicaciones de Ford, en cuatro ruedas o en una

Desde el Modelo T hasta el Mustang Mach-E, Ford ha estado a la vanguardia de la tecnología automotriz durante más de 100 años. Parece que este legado continuará con su último desarrollo, el MonoWheel. Esta nueva tecnología brinda una nueva versatilidad al automóvil. Además permitirá a los conductores cambiar de un automóvil de cuatro ruedas a un monociclo autopropulsado. Con un centro de dirección de última generación, los usuarios pueden transformar una rueda de su automóvil en la unidad de transporte urbano definitiva. Presumen que potentes motores impulsarán la rueda para permitir que los conductores se deslicen entre el tráfico sin sudar. La naturaleza robusta de la rueda del automóvil ofrecerá una estabilidad y durabilidad inigualables para adaptarse a cualquier cambio en el terreno.

Tiene como intención ser un monociclo autopropulsado que se acople selectivamente a un vehículo, sin embargo no deja de ser independiente. FOTO: SimpleGhar



Gracias al avanzado sistema de suspensión, desmontar y volver a montar la rueda será muy sencillo. Con solo tocar un botón, la parte trasera del automóvil se levantará del suelo con la rueda desenganchada. Luego, el cubo motorizado se conecta sin esfuerzo, lo que permite al conductor continuar su viaje en MonoWheel.

El monociclo autopropulsado incluye un cubo y una rueda acoplada giratoriamente al cubo. Esto sirve para acoplar y desacoplar selectivamente el vehículo. FOTO: SimpleGhar

Freedom Suit: la misión de Fluglicht de llevarnos a los cielos

Durante milenios, los humanos han aspirado a volar por los aires como pájaros. Desde mochilas propulsoras hasta parapentes, que este último es el deporte inventado por montañeros que querían bajar volando mediante un paracaídas. Varios inventos han intentado hacer realidad este sueño, con poco éxito en el mundo real. El Freedom Suit de Fluglicht tiene como objetivo cambiar esta narrativa. Nacido de un deseo innato de volar, no por la velocidad o el lujo de viajar, sino por la emoción y la libertad que brindaría. Esta pasión está impulsando al equipo detrás de Fluglicht a desarrollar el primer exoesqueleto portátil del mundo que imita el movimiento de las alas de las aves. El vuelo sería generado por el propio movimiento del usuario, completando un movimiento de aleteo.

El dispositivo de control está configurado para recibir señales del sensor de movimiento del exoesqueleto. FOTO: SimpleGhar

Además de esto, la asistencia de un sistema hidráulico integrado en las alas soportarán la mayor parte del peso del cuerpo del usuario. Una vez en el aire, las alas se bloquearían en su lugar para permitir el planeo sin esfuerzo, lo que dejaría al piloto experimentar el vuelo como nunca antes.

Además usa las señales del sensor de movimiento para definir señales de movimiento específicas y para controlar el aleteo de las alas y/o la unidad de cola por medio del señales de movimiento especificadas. FOTO: SimpleGhar

Apple iScribe Air: escribir en cualquier lugar, en cualquier momento, sin necesidad de una superficie

No se puede negar que la tecnología de lápiz óptico ha avanzado mucho en la última década. Desde sus primeras encarnaciones, que a menudo se retrasaban, dejaban de funcionar o se dañaban entre usos, hasta las ediciones fáciles de usar de hoy en día que producen texto claro o ilustraciones directamente en su dispositivo. Pero Apple cree que todavía hay mucho margen de mejora. El iScribe Air es un lápiz óptico inteligente que no requiere una superficie sensible al tacto para dar vida a sus creaciones. Perfecto para que escritores, diseñadores y artistas desarrollen su oficio o incluso para el uso diario cuando escriben una lista rápida, una nota o un mensaje.

El sistema permitiría crear texto, emojis, formas bidimensionales y tridimensionales mientras se dibuja en el aire. FOTO: SimpleGhar



Usando rastreadores ultrasensibles, el lápiz iScribe transmitirá cada letra, movimiento o pincelada que se dibuje en el aire directamente a su dispositivo Apple. Los planes sugieren que se utilizarán múltiples medios para rastrear el movimiento, incluidos sensores de movimiento, cámaras e incluso triangulación electromagnética, proporcionando una precisión milimétrica y dando al usuario la libertad de expresarse sin limitaciones.

Los sensores están contenidos en el lápiz óptico. El lápiz captaría los movimientos del usuario y aparecería en algún software compatible con un dispositivo Apple, como un iPhone o uniPad. FOTO: SimpleGhar

Samsung Smart Sight: una mirada más clara

Mientras que algunas empresas de tecnología están explorando anteojos portátiles como su próximo dispositivo inteligente revolucionario, Samsung va un paso más allá. Después de todo, ¿por qué usar gafas engorrosas cuando se podría tener un lente de contacto discreto y sin costuras que proyectará información directamente al campo de visión ocular del usuario? El lente Smart Sight tampoco será simplemente una extensión de la interfaz de nuestro teléfono celular. En cambio, esta tecnología abrirá la puerta a más oportunidades de realidad virtual y aumentada, lo que permitirá a los usuarios interactuar con su entorno, recibir datos en tiempo real y explorar nuevos horizontes digitales. Además, presumen de que tendrán la capacidad de capturar imágenes directamente desde la lente. Si acierta las en las tomas y logra capturar imágenes hiperrealistas además de registrar y documentar las experiencias vividas, este sería el artilugio con mayor impacto en el sector.

Muchos futuristas creen que la realidad aumentada es la próxima frontera dela innovación en la tecnología de consumo pero otros están experimentando

una que proyectaría una imagen directamente en el ojo. FOTO: SimpleGhar

La lente de contacto inteligente incluye una unidad de visualización donde se muestran las imágenes periféricas y alimentan la información a la pantalla. FOTO: SimpleGhar

¿Un vistazo al futuro?

En el mundo de hoy, mantenerse al día con los últimos y mejores avances tecnológicos puede ser una lucha. En los últimos 20 años, hemos visto la introducción de automóviles sin conductor y viajes de placer al espacio, sin mencionar que la mayoría de las personas ahora caminan con una computadora de alta tecnología en el bolsillo. Este nivel de innovación tampoco muestra signos de detenerse, ya que los gigantes tecnológicos están continuamente probando ideas y ampliando los límites de los productos preparados para el futuro. Al explorar los documentos de patente por algunas de las compañías más grandes de la industria, podemos echar un vistazo a las posibles revoluciones tecnológicas que podrían estar a la vuelta de la esquina.

Si bien no se sabe si estos productos llegarán a buen término en el corto plazo, si es que lo hacen, ofrece una visión intrigante y emocionante de los desarrollos tecnológicos que se avecinan. Desde los inventos prácticos, como el lápiz óptico inteligente iScribe y la lente de contacto Smart Sight, que parecen no estar muy lejos en nuestro futuro, hasta las ideas más fantásticas, como el Freedom Suit con forma de pájaro, que hace brillante el porvenir, gracias a los innovadores y las empresas de tecnología que nos impulsan.

Metodología y Fuentes

Para dar vida a estos productos futuristas, SimpleGhar tuvo que profundizar en el funcionamiento interno de las empresas tecnológicas más grandes y ver qué tenían en proyecto sus equipos de investigación y desarrollo. Mediante el uso de la herramienta de búsqueda de patentes de Google, junto con la exploración de la web en busca de información sobre nuevos productos, filtraciones y desarrollos rumoreados, encontraron una variedad de dispositivos nuevos e interesantes que ofrecían un avance tecnológico significativo. Después de seleccionar los ocho productos más futuristas, su equipo de diseñadores se encargó de hacer realidad estas ideas, creando una serie de representaciones 3D realistas. Cabe recalcar que la investigación se realizó en julio de 2022 para ser publicada en este mes de noviembre.

