iPhone 14: así se puede activar la llamada de emergencia satelital

Desde hace algunos años tenemos la función Emergencia SOS en el iPhone, sin embargo, en los modelos como el iPhone 14 y iPhone 14 Pro, se puede usar algo llamado Emergencia SOS vía satélite para enviar mensajes de texto a los servicios de emergencia aun si no se tiene la cobertura de datos de nuestro proveedor de telefonía móvil o Wi-Fi. Otra ventaja de esta herramienta que podría salvarte la vida es que te permite compartir tu ubicación con otras personas por el mismo medio. A pesar de ello, tiene sus limitantes y actualmente solo se encuentra disponible en seis países, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda y Reino Unido. Aquí te explicaremos parte por parte cómo funciona y qué hacer en lo que el servicio nos llega a México.

La opción más próxima que tenemos a la conexión satelital es la ficha técnica del modo de emergencia. FOTO: Apple

Emergencia satelital SOS

Después de varios meses finalmente la herramienta de emergencia llegó a varios países europeos como Francia, Alemania, Irlanda y el Reino Unido. Recordemos que solo se encontraba disponible para E.U., y Canadá. Esta conexión satelital a pesar de estar incorporada en el dispositivo, tiene sus limitantes y no está disponible para todas las regiones donde varios usuarios cuentan ya con el más reciente iPhone 14. Aunque Apple ha prometido seguir ampliando su función, esperemos que pronto pueda llegar a México y a otras partes del mundo, pues lo atractivo de esto sería que al ser un servicio de comunicación de esta magnitud, se pueda acceder al mismo desde cualquier parte del globo terráqueo.

La primera limitante que notamos, además de la escasa cobertura en ciertos países, es que únicamente es gratuito durante dos años después de la compra. Asimismo, para poder utilizarlo, se debe contar con la más reciente actualización de telefonía de la compañía y tener instalado el último sistema operativo, correspondiente a la versión de iOS 16.1. A pesar de esto, se supone que muchas personas podrán comunicarse con el número 112, establecido como único contacto de asistencia para la ciudadanía europea y otros países de la región latinoamericana como la ciudad de Guayaquil en Ecuador, Colombia, entre otros.

El CEO de la Asociación Europea de Números de Emergencia, Gary Machado, comentó que esta implementación de Apple en conjunto con el número de emergencia, dará como resultado que que muchas personas se puedan comunicar al 112 aún sin tener cobertura móvil. Esto podrá brindar de manera inmediata la asistencia urgente y necesaria. Además, se espera y se confía que la herramienta salve muchas vidas y ofrezca una ayuda significativa a los servicios de emergencia que se ocupan de este tipo de rescates, en su mayoría, muy complicados por la falta de localización.

El modo demostración de Emergencia SOS nos da un panorama real de cómo activarlo en caso de una emergencia. FOTO: Apple

¿Cómo se activa?

Se debe presionar prolongadamente los botones de encendido y de volumen. Asimismo, se puede activar presionando rápidamente el botón de encendido cinco veces. Una vez accedido al menú deseado, veremos las opciones "deslizar para apagar", "ficha médica" y "llamada SOS". Una vez entrada a la función SOS, se abrirá una interfaz especial donde podremos contactar a los servicios de emergencia y el teléfono compartirá la ubicación. Si se logra hacer la conexión deseada, se recibirá al dispositivo un mensaje de confirmación del cuerpo de rescate y se recibirán las instrucciones más pertinentes, que regularmente es esperar la llegada de los servicios de emergencia. Otra ventaja de esto es que de tenerlo activado, se compartirá la ubicación con miembros de la familia, incluso a través de la aplicación Find My o Encontrar, se podrá rastrear el equipo.

Los usuarios simplemente abren la pestaña "Yo", deslizan hacia arriba para ver Mi ubicación vía satélite y presionan Enviar mi ubicación. También funciona con las herramientas de detección de accidentes y caídas de iPhone y Apple Watch. Incluso sabemos que hay un modo de demostración que nos permite practicar el uso de Emergency SOS para que al momento de necesitarlo, lo logremos hacer rápidamente si surge una emergencia real. Inicialmente, esta herramienta estaba pensada para los excursionistas, esquiadores u otras personas que se han visto en dificultades por viajes de este tipo. Se espera que se alcancen otras partes remotas de Europa para que el soporte de Apple le llegue a más personas, aunque su idea es expandirse a más países a partir del 2023.

Envío de mensajes de texto SOS vía satelital en el modo de demostración

Aunque Apple ha remarcado que se espera que esta herramienta no sea utilizada, en caso de algún accidente, emergencia, o catástrofe en la que el dispositivo se quede sin cobertura de telefonía celular, Emergency SOS puede entrar al rescate. Solo que no está disponible para todas las partes del mundo. En caso de viajar a Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda y Reino Unido, lo mejor es aprender a usarla y por ello la compañía de la manzanita ha integrado un "modo demostración" para que al momento del incidente, no agarre desprevenidos a sus usuarios. Recordemos que lo primero que debemos de tener es el dispositivo iPhone 14 actualizado a la última versión del software de iOS.

Como segundo paso, te debemos aclarar que el equipo no estará conectado para realizar la llamada, con esto evitaremos que el número de emergencia 911, se vea saturado por las pruebas que hagamos. Ahora bien, aclarado esto, debes entrar al menú de Configuración, luego al apartado de Emergencia SOS para seleccionar la "demostración" y listo. Tendremos una vista previa controlada en el campus de Apple. Cabe destacar que medios de nicho que ya probaron esta función en las condiciones idóneas nos comparten que el servicio de conexión satelital es mucho más lenta que la telefonía convencional. Además debemos practicar transmitir información concisa sobre la situación experimentada, con la menor cantidad de palabras. Esto agilizará todo el proceso.

Cabe destacar que Apple no recomienda que nos pongamos en una situación de peligro o que nos coloquemos en lugares donde no hay señal. Caso contrario, si solo tenemos curiosidad de saber cómo funciona dicha interfaz, lo ideal es usar el "modo de demostración". Recordemos que el servicio solo se encuentra disponible en seis países, los cuales son Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda y Reino Unido. Sí se espera que la cobertura se expanda a más regiones, pero por el momento, en México no contamos con dicha función.

