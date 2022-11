China: la fábrica más importante de iPhone vive un estricto confinamiento por un brote de Covid-19

El acceso a una zona industrial en la ciudad de Zhengzhou, en el centro de China, quedó suspendido el miércoles luego de que la ciudad reportara 64 casos de coronavirus y de que los trabajadores que ensamblan los iPhone de Apple Inc. abandonaron su fábrica en la zona debido a los brotes.

El anuncio no explicó si el confinamiento de la zona económica del aeropuerto de Zhengzhou estaba relacionado con los casos positivos registrados en la fábrica de Foxconn. Tampoco indicó qué causó el cierre, pero dijo que nadie puede entrar ni salir durante una semana excepto para el reparto de comida o de suministros médicos.

Por otra parte, el gobierno reportó 64 casos en Zhengzhou en las últimas 24 horas y dijo que se habían detectado 294 positivos asintomáticos en la ciudad de 12.5 millones de habitantes. No indicó cuántos de ellos estaban en la zona industrial. El gobernante del Partido Comunista está aplicando una estricta política de "cero Covid” que ha clausurado zonas de todo el país durante semanas para tratar de aislar cada caso.

En Zhengzhou se han reportado 64 casos en las últimas 24 horas. | FOTO: AP

Esto ha mantenido la cifra de contagios del país relativamente baja, pero ha interrumpido el comercio y los negocios en un momento en que el resto del mundo está suavizando las restricciones impuestas con la pandemia. La frustración de la población a causa de las medidas ha derivado en enfrentamientos con la policía en algunas zonas. En Zhengzhou, todos los que estén en la zona industrial serán sometidos a pruebas diarias de detección del virus, señaló el distrito, que no indició cuántas personas se verán afectadas por la medida.

El abandono de los trabajadores

Los trabajadores que ensamblan el iPhone más reciente de Apple Inc. abandonaron una fábrica en el centro de China luego de brotes de coronavirus y quejas sobre condiciones laborales inseguras, lo que pone en evidencia el choque entre los riesgos a largo plazo de la enfermedad y los esfuerzos para restaurar el flujo mundial de productos.

Los empleados comenzaron a abandonar la fábrica de Foxconn en Zhengzhou después que algunos se enfermaron a mediados de octubre y no recibieron ningún tratamiento, de acuerdo con un empleado que pidió no ser identificado por su nombre. Dijo que Foxconn ha comenzado a exigir cubrebocas y desinfecta diariamente el lugar de trabajo, pero las labores continúan con normalidad.

Algunos trabajadores abandonaron la fábrica. | FOTO: AP

“Todavía hay personas que se contagian en las líneas de ensamble y siguen preocupadas por ir a trabajar”, afirmó el empleado el lunes por teléfono desde Zhengzhou. Agregó que había dejado la fábrica y planeaba regresar a su ciudad natal.

Mientras otros países relajan las restricciones antivirus, los exportadores en China están tratando de cumplir con los pedidos al tiempo que enfrentan una estrategia de “cero Covid” bajo la cual se aplican abruptamente confinamientos durante una semana o más para contener los brotes.

En un comunicado, Foxconn señaló que está utilizando una “gestión de ciclo cerrado” en Zhengzhou, un término oficial para hacer que los empleados vivan en su lugar de trabajo sin contacto con el exterior. La compañía detalló que proporciona tres comidas al día. No reveló cuándo iniciaron esas medidas.

Foxconn, también conocida como Hon Hai Precision Electronics Inc., no respondió a las preguntas sobre cuántos empleados estaban contagiados, si se estaban registrando nuevos casos ni a las quejas de que las personas que estaban enfermas a principios de octubre no recibieron tratamiento.

Los empleados que se mantienen confinados viven en su lugar de trabajo. | FOTO: AP

El grupo activista China Labor Watch indicó que Foxconn es presionado por Apple para mantener su producción del iPhone 14 durante su “temporada de producción máxima”. Añadió que la fábrica en Zhengzhou, con 90 líneas de ensamblaje, es el principal sitio de armado del iPhone.

Apple no respondió a las preguntas sobre cómo podría verse afectada la producción. En su comunicado, Foxconn señaló que la compañía se coordinaría con otras fábricas para “reducir cualquier impacto potencial”. Se desconoce cuántos trabajadores abandonaron la fábrica, que según Foxconn emplea a unas 200 mil personas. El trabajador en Zhengzhou y las publicaciones en las redes sociales afirman que la mitad de ellos se había ido.

Con información de AP

